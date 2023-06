Pekka Puska IL:lle: Nikotiinipusseja myyvät kaupat eivät toimi vastuullisesti

Nikotiinipusseja saa tällä hetkellä ostettua vapaasti Suomesta, sillä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea purki niiden lääkeluokituksen huhtikuussa.

Entinen keskustan kansanedustaja ja Suomen ASH ry:n, eli valtakunnallisen kansanterveysjärjestön ja tupakkapolitiikan asiantuntijajärjestön puheenjohtaja Pekka Puska pitää nikotiinipussien laajaa saatavuutta monella tavalla ongelmallisena. Asiasta uutisoi Iltalehti.

– Jos olisi pelkästään kyse siitä, että tupakoitsijat lopettavat tupakanpolton siirtymällä pusseihin, olisi se hyvin paljon vähemmän haitallista. Mutta on täysin selvää lukujen valossa, että nuoret aloittavat nikotiinin käyttöä näillä, hän sanoo.

Nikotiinipussit ovat vahvempia kuin tavallinen nuuska. Niissä on nikotiinia noin 15 milligrammaa gramman painoista pussia kohden. Tavanomaisessa nuuskassa nikotiinia on yhdessä pussissa noin 8-10 milligrammaa.

Puskan mukaan ei tule olla huolissaan niinkään siitä, kuinka paljon nikotiinia pusseissa on, vaan nikotiinin aiheuttamista haitoista.

– Nikotiini on nikotiinia. Se koukuttaa, oli sitä paljon tai vähän, ja jos sitä on vähän, niin sitä voi käyttää sitten enemmän, Puska kommentoi.

Hänen mukaansa ongelma on nimenomaan siinä, että pusseja on niin helposti saatavilla. Erityisen huolestuttavaa Puskan mukaan on se, että ne madaltavat kynnystä kokeiluun jo valmiiksi ”trendikkäässä” tuotteessa.

– Olemme hyvin huolissamme ja ihmettelemme kauppaliikkeitä, jotka korostavat vastuullisuuttaan, mutta heti kun tulee tällainen porsaanreikä niin kauppaliikkeet ottavat tuotteet myyntiin, hän sanoo.

Puskan mukaan käsitys siitä, että nikotiinipussit olisivat jotenkin terveellisempiä kuin savukkeet, on väärä.

Nikotiinipussien myyntiä ja maahantuontia halutaan tulevaisuudessa rajoittaa, kun esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriö pyrkii saamaan tuotteen tupakkalainsäädännön alle.

LUE MYÖS:

Hallitus aikoo kieltää nikotiinipussit