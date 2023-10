Pekka Haavisto vastaa syytökseen: Olen ollut eturivissä vihreissä ja Suomen Nato-tiellä

Vihreä presidenttiehdokas Pekka Haavisto on Verkkouutisten Sanna Ukkola Showssa presidenttitenttien sarjassa haastateltavana. Häneltä kysytään sitoutumattoman ehdokaskollegansa Mika Aaltolan uuden Havahtuminen. Turvallinen Eurooppa -kirjan (Tammi) luonnehdinnoista.

Mika Aaltola toteaa kirjassaan Haavistosta, että ”kuulin korkealta tasolta, että Pekka on hyvä, jos hänelle tarkkaan kertoo mitä pitää tehdä”. Aaltolan mukaan Haavisto on ”taustalla häärivä vaikuttaja”, joka on hyvä vain, jos hänelle kerrotaan tarkasti mitä tehdä.

– En ihan tunnista itseäni tällaisesta kuvauksesta. Olen usein ollut se ensimmäinen, joka on tehnyt asioita, Pekka Haavisto vastaa Sanna Ukkola Showssa.

– Aikanaan vihreän liikkeen perustaminen… Sitten jos ajatellaan Suomen Nato-tietä ja muuta, niin olen mielestäni ollut kyllä aika lailla eturivissä tekemässä päätöksiä. Että en ole taustavaikuttaja, vaan näkyvästi eturivissä.

Mika Aaltola kertoo myös, miten hän oli keväällä 2022 puhumassa vihreille ja sai välikäden kautta Haavistolta jälkeenpäin paheksuntaa ”liian Nato-mielisestä” esiintymisestä.

– Tätä en kyllä tunnista. Tämä… en käytä sanansaattajia, en lähetä ketään puolestani kertomaan. En tätä kohtaa suoraan sanoen ymmärrä, Haavisto kommentoi.

Ehdokkaalta kysytään, valehteleeko Aaltola syyttäessään poliittisesta painostuksesta.

– En tiedä ollenkaan, mistä tiedot, tiedot ovat. Mutta en itse tätä tunnista. …En muista mitään tällaista.

– En kyllä muista lainkaan… Hänhän on tutkijana, hänet on pyydetty vihreiden ryhmään muun muassa sitten maanalaisiin tiloihin, jossa käsiteltiin tätä Nato-kysymystä. Hän on siellä pitänyt oman esityksensä. Siellä oli muitakin alustajia. En muuta tästä tilanteesta oikeastaan edes muista.

Pekka Haavisto kommentoi muitakin Aaltolan luonnehdintoja ehdokkaista. Aaltola puhuu muun muassa suhmurointeihin osallistuneista tunkkaisista hahmoista ja näennäisdialogin miehistä.

– Toistaiseksi tämä presidentinvaalien tunnelma on ollut aika hyvä. Meillä on erittäin hyvä ehdokasjoukko. Mika Aaltola on pätevä tutkija, ansioitunut tutkija, ja sitten meillä on monia jotka ovat olleet poliittisessa toiminnassa, Haavisto sanoo.

– Kaikilla on omat ansionsa. Presidentinvaalithan ovat sellaiset, joissa pyritään käymään asiallista, Suomen tulevaisuuteen suuntaavaa keskustelua ja joku sitten tulee sieltä valituksi. Minusta on ollut hyvä, että näissäkin presidentinvaaleissa tämä keskustelu on ollut hyvin asiallista.