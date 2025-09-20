Pauli Aalto-Setälä: Audiovisuaaliselle alalle saatava pikaisesti lisäresursseja

Suomi ottaa käyttöön EU-lainsäädännön mahdollistaman maksuvelvoitteen tilausohjelmapalveluille, eli suoratoistopalveluilta aletaan kerätä maksu, jonka tuotot ohjataan kotimaisen alan kehittämiseen.

Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskunnan talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Pauli Aalto-Setälä pitää päätöstä tärkeänä ja toivoo sen pikaista valmistelua.

Kansanedustajan mukaan maksuvelvoite tuo tulevina vuosina merkittäviä lisäresursseja koko toimialalle ja vahvistaa suomalaista kulttuurituotantoa.

– Suoratoistopalvelut ovat muuttaneet suomalaisten mediankäyttöä pysyvästi, mutta niiden panos kotimaisen sisällön tuotantoon on ollut vähäinen. Nyt otetaan ratkaiseva askel sen varmistamiseksi, että myös suomalaiset tekijät hyötyvät markkinan kasvusta”, Aalto-Setälä toteaa tiedotteessa.

– Maksun tuotto ohjataan kotimaisen audiovisuaalisen alan kehittämiseen. Tämän päätöksen tulisi tuoda alalle merkittävästi resursseja ja vahvistaa suomalaista kulttuurituotantoa, hän lisää.

Aalto-Setälän mukaan AVMS-direktiivi antaa mahdollisuuden kohdentaa suoratoistopalveluilta kerättyjä resursseja kansallisten sisältöjen tuotantoon, ja nyt Suomi liittyy niiden maiden joukkoon, jotka hyödyntävät tätä työkalua täysimääräisesti. Päätös turvaa kotimaisen tuotannon monipuolisuutta ja parantaa sisältöjen mahdollisuuksia päästä myös kansainvälisille markkinoille.

– Tavoitteena on, että järjestelmä saadaan käyttöön mahdollisimman pian ja että ratkaisu palvelee koko toimialaa – tekijöistä tuotantoyhtiöihin ja katsojista kansainvälisiin yhteistyökumppaneihin.

Samalla hallitus sitoutuu turvaamaan alan tuotantokannustimen sen vuotuisella tasollaan 10 miljoonassa eurossa. Kannustin on ollut ratkaiseva tekijä kansainvälisten tuotantojen houkuttelemisessa Suomeen sekä kotimaisen tuotantokentän kasvattamisessa.

– Yhdessä maksuvelvoite ja tuotantokannustimen varmistaminen vahvistavat audiovisuaalisen alan toimintaedellytyksiä. Ne tuovat uusia työpaikkoja, lisäävät viennin mahdollisuuksia ja tekevät Suomesta entistä kiinnostavamman toimintaympäristön niin kotimaisille kuin kansainvälisille tuotannoille.