Paula Risikko: Yksinäisyys on kasvava uhka, tulee kalliiksi myös yhteiskunnalle

Eduskunnan varapuhemies Paula Risikko (kok.) korostaa yhteisöllisyyden merkitystä ikäihmisten yksinäisyyden ehkäisemisessä. Tässä muun muassa järjestöillä on hänen mukaansa merkittävä vaikutus.

Risikko puhui aiheesta Suomen punaisen ristin (SPR) Hetken merkitys -päätösseminaarissa Seinäjoella maanantaina 6. lokakuuta 2025. Tällä viikolla juhlitaan myös Vanhusten viikkoa, jonka teema on ”Onni kasvaa yhteisöissä”.

Risikko totesi puheessaan ikäihmisten yksinäisyyden olevan merkittävä ongelma yhteiskunnassamme, sillä noin joka kolmas iäkäs on yksinäinen. Tilastokeskuksen viimeisimpien, vuonna 2023 julkaistujen tietojen mukaan vuonna 2022 lähes 30 prosenttia suomalaisista koki yksinäisyyttä ainakin ajoittain, ja eniten yksinäisyyttä kokivat yli 85-vuotiaat.

– Ikä tuo mukanaan elämänkokemusta ja viisautta, mutta samalla se voi tuoda tilanteita, joissa yksinäisyys ja ulkopuolisuuden tunne hiipivät arkeen. Yksinäisyys on noussut yhä suuremmaksi uhaksi niin kansanterveyden, sisäisen turvallisuuden kuin tuottavuudenkin näkökulmasta, Risikko sanoi tiedotteen mukaan.

Hän korosti, että pidentyessään yksinäisyyden vaikutukset voivat johtaa muun muassa fyysisen toimintakyvyn laskuun, sairauksien nopeampaan etenemiseen, kasvavaan palveluiden tarpeeseen ja jopa ennenaikaiseen kuolemaan.

Yksinäisyys tulee kalliiksi myös yhteiskunnalle: brittiläisen tutkimuksen mukaan yksinäisyys maksaa yli 10 000 euroa vuodessa jokaista yksinäistä henkilöä kohden.

– Yksinäisyys ei useinkaan katoa itsestään. Tarvitaan tekoja meiltä kaikilta – niin yhteisöiltä kuin yksittäisiltä ihmisiltä. Usein näennäisesti pienetkin asiat, kuten naapurin kuulumisten kysyminen, voi olla toiselle ratkaisevan tärkeää, Risikko sanoi.

Ratkaisuja tarvitaan hänen mukaansa myös rakenteiden tasolla. Tutkimusten mukaan yksinäisyyden ehkäisyssä toimivia keinoja ovat sosiaalisten kontaktien mahdollistaminen, kuten erilaiset matalan kynnyksen ryhmät ja kerhot sekä yhteisölliset tilat.

– Järjestöillä on merkittävä vaikutus siinä, miten voimme matalalla kynnyksellä luoda yksinäisille mahdollisuuksia kohtaamisiin. Esimerkiksi tänään juhlistamamme, SPR:n Länsi-Suomen piirin toteuttama ”Hetken merkitys” -toiminta on ollut konkreettinen tapa luoda ikääntyneille tilaisuuksia kohdata toisia, oppia uutta ja kokea merkityksellisyyttä, Risikko painotti.

Yhteisöllisyyden merkityksestä muistuttaa myös tällä viikolla vietettävä vanhusten viikon teema, ”Onni kasvaa yhteisöissä”. Vanhusten viikko on jokavuotinen teemaviikko, jonka tarkoituksena on kiinnittää huomio iäkkäiden arvokkaaseen merkitykseen yhteiskunnassamme.

Risikko muistutti puheessaan, että vanhusten viikko antaa meille kaikille tilaisuuden pysähtyä ikäihmisten rinnalle ja nähdä heidän kokemuksensa ja panoksensa arvokkaina.

– Vanhusten viikon tämän vuoden teema muistuttaa meitä siitä, että onni todella kasvaa silloin kun olemme yhdessä. On tärkeää muistaa, että kuka tahansa meistä voi joutua yksinäisyyden kierteeseen, mutta yhtä lailla jokainen voi auttaa toista siitä ulos. Mitään erityistä ei vaadita, vaan kyse on toisten huomioimisesta ja rohkeudesta kohdata, Risikko painotti.