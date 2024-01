Paukkupakkaset saattavat palata lauhojen föhn-tuulten jälkeen

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus ECMWF on julkaissut uuden kuukausiennusteen 7. tammikuuta.

Viime viikon 20–40 pakkasasteen lukemista mennään nyt alkuviikolla jopa plusasteille. Uusi käännös kylmempään siintää kuitenkin jo loppuviikolla.

– Alkaneella viikolla puhaltavat lauhat föhn-tuulet, mutta jatkossa edessä on jälleen paluu tavanomaista kylmempään talvisäähän, toteaa Forecan meteorologi Joonas Koskela ennusteessa.

Kuukausiennusteen mukaan tämän viikon keskilämpötilat ovat alkuviikon lauhojen länsituulten vaikutuksesta maan länsiosassa sekä Länsi-Lapissa tavanomaista lämpimämpiä. Suurin poikkeama tavanomaisesta on Länsi-Lapissa, missä viikon keskilämpötila voi olla 3–6 astetta keskimääräistä korkeampi. Maan etelä- ja itäosassa viikon keskilämpötila jää ennusteen perusteella lähelle tavanomaista.

Tiistai näyttäisi viikon lauhimmalta päivältä, kun föhn-tuuli puhaltaa Suomeen.

– Tiistaina lämpötila kohoaa plussan puolelle suurimmassa osassa maata. Lännessä yli 5 plusasteen lukemat ovat paikoin mahdollisia. Torstaina sää jälleen kylmenee huomattavasti korkeapaineen selänteen vaikutuksesta. Perjantaiyöksi pakkanen voi kiristyä suurimmassa osassa maata 15 ja 25 asteen välille, Koskela sanoo.

Loppuviikolla Suomen säähän vaikuttaa tämän hetken ennusteen mukaan jälleen matalapaine.

– Ennuste on kuitenkin viikonlopun osalta epävarma. Matalapaineen reitistä riippuen lauhat länsituulet ovat vielä mahdollisia, mutta koko maassa voidaan pysyä myös pakkasen puolella, Koskela kertoo.

Lauhojen ja kuivien länsiluoteisten tuulten vaikutuksesta sademäärä jää kuukausiennusteen mukaan tällä viikolla maan länsi- ja eteläosassa tavanomaista pienemmäksi. Pohjoisessa ja idässä sataa puolestaan tavanomaista enemmän, kun ainakin kaksi matalapainetta liikkuu Lapin ja maan itäosan yli eteläkaakkoon.

Tammikuun 15. päivä alkavalla viikolla sää voi muuttua Pohjois-Euroopassa jälleen selvästi tavanomaista kylmemmäksi. Kuukausiennusteen kartalla viikon keskilämpötilat ovat Suomessa lähes koko maassa 6–10 astetta keskimääräistä kylmempiä.

– Kuukausiennusteessa on viitteitä siitä, että matalapaineet liikkuisivat jälleen Suomesta katsottuna eteläisellä reitillä. Näin ollen voi olla, että meillä vallitsevat enimmäkseen kylmät idän ja pohjoisen väliset tuulet. Ennusteessa on toki merkittävää epävarmuutta, mutta kireiden pakkasten paluu on mahdollinen koko maassa. Viikon sademäärä näyttäisi jäävän hieman tavanomaista pienemmäksi, Koskela arvioi.