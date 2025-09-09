Patrian uusi tela-ajoneuvo lanseerattiin Lontoossa

Patria julkaisi tiistaina DSEI UK -tapahtumassa Lontoossa Patria TRACKX -tela-ajoneuvon. Tela-ajoneuvo on suunniteltu toimimaan vaikeissa olosuhteissa tehokkaasti, yhdistäen hyvän maastoliikkuvuuden, tilannetietoisuuden, riittävän suojatason ja poikkeuksellisen toimintamatkan.

Maajoukkojen liikkuvuuden ja tehokkuuden parantaminen on keskeisessä asemassa EU-maiden pitkän aikavälin puolustusratkaisujen kehittämisessä.

– Patria on erittäin ylpeä tuodessaan markkinoille tämän uuden tela-ajoneuvon, jonka nimi on Patria TRACKX. Tela-ajoneuvo vastaa FAMOUS-hankkeeseen osallistuvien maiden asettamiin korkeisiin suorituskykyvaatimuksiin ja tarjoaa ratkaisun monenlaisiin vaativiin käyttötilanteisiin, sanoo Patrian Protected Mobility -liiketoiminta-alueen johtaja Jussi Järvinen tiedotteessa.

– Olemme testanneet ajoneuvoa kattavasti jo useiden vuosien ajan, ja tavoitteena on, että Patria TRACKX on valmis sarjatuotantoon vuonna 2027.

Liikkuvuutta kaikissa olosuhteissa

Patria TRACKX on suunniteltu kuljettamaan 12 sotilasta varusteineen ja toimimaan maanteillä, tiheissä metsissä, jyrkissä mäissä, vetisillä soilla sekä syvässä lumihangessa tinkimättä suojatasosta. Se kykenee yhtiön mukaan sujuvaan yhteistoimintaan muiden tela-ajoneuvojen kanssa ja se tulee olemaan tulevaisuudessa alustana erilaisille roolivarianteille.

Tela-ajoneuvo, joka vastaa nykyaikaisen taistelukentän uhkiin ja mahdollistaa erilaisten järjestelmien integroinnin käyttäjän tarpeiden mukaisesti. Ajoneuvoa on testattu viime vuosina laajasti maanteillä, metsissä, soilla ja lumessa.

– Keskeisiä periaatteita Patria TRACKXin suunnittelulle ovat olleet massatehokkuus, leveät kumitelat, pieni pintapaine, matala ja keskitetysti sijoitettu painopiste sekä jokaiselle telapyörälle itsenäinen, säädettävä hydropneumaattinen jousitus sekä lähes tasainen pohja ilman vääntösauvoja, Patria kertoo.

Patrian mukaan TRACKX -tela-ajoneuvo on moderni ja kustannustehokas vaihtoehto nykyisin käytössä oleville kevyille tela-ajoneuvoille, kohdistuen erityisesti 13–18 tonnin painoluokkaan.