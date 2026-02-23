Patria luovutti Saksan puolustusvoimille viisi ensimmäistä CAVS 6×6 panssaroitua ajoneuvoa viime viikolla.

Toimitukset ovat osa kahta hankintasopimusta, jotka Patria ja Saksa allekirjoittivat joulukuussa 2025 Common Armoured Vehicle System (CAVS) -yhteishankkeen puitteissa.



– Ensimmäiset panssaroitujen CAVS 6×6 -ajoneuvojen toimitukset Saksalle ovat merkittävä virstanpylväs sekä Patrialle että koko monikansalliselle CAVS-hankkeelle. Nämä ajoneuvot käynnistävät Saksan siirtymän kohti modernia, liikkuvaa suojattua kuljetuskalustoa ja korostavat samalla CAVS-yhteistyökehyksen vahvuutta ja tehokkuutta, sanoo Patrian Protected Mobility -liiketoiminta-alueen johtaja Jussi Järvinen tiedotteessa.

Suomen puolustusvoimien johtamassa CAVS-hankkeessa on tällä hetkellä seitsemän jäsenvaltiota. Ne ovat Suomi, Latvia, Ruotsi, Saksa, Tanska, Britannia ja Norja. CAVS-hankkeen ajoneuvoja on käytössä myös Ukrainassa.

CAVS-hankkeessa panssaroitujen 6×6-ajoneuvojen järjestelmän kehitystä johtaa Patria. Valtaosa ajoneuvojen toimituksista tapahtuu hyödyntämällä jäsenmaiden paikallisen teollisuuden osaamista, ja jokainen uusi osallistujamaa vahvistaa koko yhteistyöjärjestelmän toimitusvarmuutta.

Patria on saanut tilauksia optioineen jo melkein kahdesta tuhannesta Patria 6×6 -ajoneuvosta. Niitä on toimitettu jo yli 300.