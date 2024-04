”Papisto hallituksen peukalon alla edistää tyhmyyttä”

Venäjää ja Neuvostoliittoa 1970-luvulta alkaen seuranneen ranskalaistutkija Françoise Thomin mukaan Kremlissä tiedostetaan maan vajonneen alennustilaan, ja sitä pyritään kompensoimaan ideologisin keinoin.

Vladimir Putinin hallinto julistaa Venäjän edustavan ”henkisyyttä”, joka muilta kansakunnilta puuttuu. Taustalla vaikuttaa Thomin mukaan venäläiskirjailija Fjodor Dostojevskin näkemys synnin ja turmeltuneisuuden ylevöittävästä vaikutuksesta. Dostojevskin mielestä Venäjällä ei tarvittu lakeja, koska muuta ihmiskuntaa ylempiarvoisena maa nojaa jumalalliseen armoon. Venäjän ortodoksinen kirkko on tehnyt Pariisin Sorbonnen yliopistossa työskentelevän Thomin mielestä oman osansa keskittymällä koko olemassaolonsa ajan liturgisiin seremonioihin eettisen ja intellektuaalisen opetuksen asemesta.

– Usko, joka ei todellakaan tavoittele älykkyyttä, ruokkii kansallista epäjumalanpalvelusta, ja papisto, joka on hallituksen peukalon alla, edistää tyhmyyttä, Thom toteaa Desk Russie -uutissivuston julkaisemassa artikkelissa.

Putinin Venäjästä on Thomin mukaan kehittymässä eräänlainen eskatologinen uskonlahko. Jo marraskuussa 2018 Putin julisti, että ydinsodassa venäläiset pääsisivät marttyyreina taivaaseen, kun taas Venäjän viholliset yksinkertaisesti kuolisivat. Sittemmin Putin on verrannut itseään epäsuorasti Jeesukseen Kristukseen ja patriarkka Kirill on selittänyt Ukrainan vastaisen ”sotilaallisen erikoisoperaation” olevan ”pyhä sota” Antikristuksen kukistamiseksi.

Eskatologialla tarkoitetaan oppia maailmanloppua edeltävistä ja uuden maailman syntymiseen liittyvistä tapahtumista. Vaikka Putin vannoo kristinuskon nimiin, hän on ollut Thomin mukaan vakuuttunut siitä, että Venäjä ei voi joutua ääri-islamistisen terrorismin kohteeksi, koska maassa vallitsee uskontojen välinen harmonia. Tämä selittää osaltaan sitä, miksi Moskovan äskettäisestä terrori-iskusta syytetään länttä ja Ukrainaa.

Kremlin silmissä ”venäläisen maailman” henkinen ja kulttuurinen vaikutuspiiri on Thomin mukaan paljon nykyistä Venäjän federaatiota ja jopa historiallista Venäjän imperiumia laajempi. Venäjä nähdään turvapaikkana kaikille maailman ihmisille, jotka ”puolustavat perinteisiä arvoja, ovat lojaaleja Venäjälle ja valmiita integroitumaan kielellisesti ja kulttuurisesti”.

– Venäjän propaganda taistelee ankarasti sitä ajatusta vastaan, että on olemassa sääntöjä, joita Kreml ei ole asettanut. Se legitimoi hiljaisesti väkivaltaa hallinnan muotona. Se hämärtää ”yhteisen hyvän” käsitettä ruokkimalla puolueellista fanaattisuutta. Se pyrkii lyhyesti sanottuna tekemään Euroopasta ”Venäjän-yhteensopivan” mustamaalaamalla länsimaista sivilisaatiota eurooppalaisten itsensä silmissä, Thom toteaa.

Viime kädessä päämääränä on hänen mukaansa länsimaisen demokratian kitkeminen Euroopasta ja vapaiden kansakuntien pakottaminen Venäjän määräysvallan alle.