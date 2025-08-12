Paperitehtaalla yt-neuvottelut – jopa 100 työpaikkaa uhattuna

Sappi Europe uhkaa sulkea paperikoneen Lohjan Kirkniemessä sijaitsevalla tehtaallaan, yhtiö ilmoitti tiistaina.
Yhtiö ilmoitti aloittavansa muutosneuvottelut Lohjan tehtaalla ja suunnittelevansa tuotantorakenteen uudelleenjärjestelyä.
Paperikoneen (PK2) sulkeminen vähentäisi tehtaan vuotuista päällystetyn aikakausilehtipaperin kapasiteettia 175000 tonnilla.
Tehtaanjohtaja Martti Savelainen kertoo Ylelle, että pahimmassa tapauksessa neuvottelut voivat johtaa 100 työntekijän irtisanomiseen Kirkniemen tehtaalla. Yhteensä tehtaalla työskentelee 550 ihmistä.
Yhtiö perustelee muutosneuvotteluja kysynnän rakenteellisella laskulla kaikkialla Euroopassa sekä jatkuvilla taloudellisilla haasteilla.
Eteläafrikkalaisella Sappi-konsernilla on Lohjan Kirkniemen tehtailla kolme paperikonetta, jotka kaikki valmistavat päällystettyä aikakauslehtipaperia. Tehdas on viimeisin Suomessa rakennettu täysin uusi paperitehdas.