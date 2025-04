Panssarivaunut liikkeellä – Mighty Arrow 25 -harjoitus alkaa

Panssariprikaati johtaa Maavoimien mekanisoidun Mighty Arrow 25 -harjoituksen Pohjankankaan ampuma- ja harjoitusalueella Niinisalossa 24.4.-13.5. Harjoitukseen osallistuu noin 2800 henkilöä, joista suurin osa on varusmiehiä ja noin 700 kansainvälisiä joukkoja.

Harjoitukseen osallistuu henkilökuntaa ja varusmiehiä Panssariprikaatista, Karjalan prikaatista, Utin Jääkärirykmentistä, Jääkäriprikaatista, Porin prikaatista, Maasotakoululta, Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksesta, Sotilaslääketieteen keskuksesta ja 2. Logistiikkarykmentistä. Harjoitukseen liittyy myös Maavoimien ilmailutoimintaa.

Lisäksi harjoitukseen osallistuu liittolaisia Britanniasta, Saksasta, Liettuasta ja Virosta. Kansainvälisten joukkojen osuus harjoitusvahvuudesta on noin 700 henkilöä sekä noin 200 ajoneuvoa.

Harjoituksen johtaa Panssariprikaatin komentaja eversti Juhana Skyttä.

– Mighty Arrow 25-harjoitus kehittää Maavoimien mekanisoitujen joukkojen valmiutta, suorituskykyä ja välitöntä toimeenpanokykyä niin kotimaan kuin liittoumankin tarpeisiin. Liittolaisten osallistuminen kehittää yhteistoimintakykyä eri kansallisuuksista koostuvien joukkojen välillä ja tuo harjoitukseen kansainvälisen toimintaympäristön, jossa suomalaiset harjoittelevat Naton standardien mukaista johtamista ja suunnittelua, Skyttä kertoo.

– Harjoituksessa mekanisoidut joukot harjoittelevat erityisesti taisteluosaston hyökkäys- ja viivytystaistelua. Toiminta vaatii eri aselajeilta sujuvaa yhteistoimintaa. Joukkojen on kyettävä yhteistoimintaan ilmatuen kanssa, jota tässä harjoituksessa edustaa muun muassa brittien AH-64E Apache-taisteluhelikopteriosasto, Skyttä lisää.

Harjoituksen tavoitteena on myös kehittää valmiutta vastaanottaa liittouman apua ja joukkoja. Tänä vuonna taistelukyvyn- ja joukkojen yhteensovittamiskoulutusvaihetta (CET&FIT) on pidennetty, jotta eri kansallisuuksista koostuvien joukkojen ymmärrys käytettävistä menetelmistä, termeistä ja toimintatavoista ovat heti harjoituksen alusta yhteneväiset.

Kansallisten joukkojen osuus harjoitusvahvuudesta on noin 2 100 henkilöä, joista noin 1 700 on varusmiehiä. Puolustusvoimien ajoneuvoja harjoituksessa on lähes 500, joista panssarivaunuja ja panssaroituja ajoneuvoja on noin 160.

Kansainvälisten joukkojen kalustoon kuuluu muun muassa AH-64E Apache-taisteluhelikoptereita (Britannia), CV9035 -rynnäkköpanssarivaunuja (Viro), BOXER -panssaroituja miehistön kuljetusajoneuvoja (Saksa) ja M113 miehistön kuljetuspanssarivaunuja (Liettua).

Lennokkien käyttö on lisääntynyt entisestään edellisistä vuosista. Tänä vuonna harjoituksessa käytetään useita erilaisia lennokkityyppejä kansallisten joukkojen ja liittolaisten toimesta. Erilaisten lennokkien käyttö on kiinteä osa modernia jalkaväen taistelua.