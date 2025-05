Pankki selvitti: Näin tullit ovat iskeneet suomalaisyrityksiin

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin asettamien tullien negatiiviset vaikutukset ovat suomalaisille yrityksille toistaiseksi vähäisiä ja lyhytaikaisia, arvioivat Danske Bankin keskisuuret yritysasiakkaat.

Danske Bank kysyi Yhdysvaltojen kauppaa tekeviltä yritysasiakkailtaan, millaisia vaikutuksia he arvelevat presidentti Trumpin asettamien tullien aiheuttavan liiketoiminnalleen. Euroopan unionia, ja siten myös Suomea, koskevat tällä hetkellä 10 prosentin lisätullit, jotka tulivat voimaan huhtikuun alussa. Lisätullien on tämänhetkisen tiedon mukaan tarkoitus nousta 20 prosenttiin heinäkuussa.

Useat Danske Bankin keskisuuret yritysasiakkaat toteavat, että tullit laskevat katteita ja vaikuttavat negatiivisesti myyntivolyymeihin. Osa yrityksistä kertoo voivansa siirtää tullien aiheuttamat kulut hintoihin viiveellä, osa ei. Kilpailuasetelman uskotaan muuttuvan ulkomaisten ja yhdysvaltalaisten yritysten välillä tullien aiheuttaman hinnoittelun muutoksen vuoksi.

– Yleisesti ottaen suomalaiset yritykset ovat koronan aikaisten toimitusketjuongelmien jälkeen oppineet reagoimaan kustannusmuutoksiin esimerkiksi hinnoittelun avulla. Moni yritys on myös monipuolistanut toimitusketjujaan ja laajentanut vientimarkkinoitaan. Uskon siksi, että suomalaiset yritykset ovat keskimäärin hyvin valmistautuneita toimintaympäristön muutoksiin. Yrityksillä on myös käytössään tililimiittejä ja muita kassapuskureita, joilla on varauduttu yllätyksiin, kertoo Danske Bankin yritysasiakkaista vastaava liiketoimintajohtaja Elina Fogelholm tiedotteessa.

Osa asiakkaista kertoo, että tullien aiheuttamaa taloudellista vaikutusta pyritään pienentämään tai välttämään muun muassa varastoimalla tuotteita Yhdysvaltoihin tai suuntaamalla vientiä Eurooppaan ja Aasiaan.

Näin on toiminut muun muassa lieksalainen kartongin valmistaja Pankaboard Oyj. Yhtiön toimitusjohtaja Pasi Piiparinen kertoo, että Pankaboard on lisännyt myös myyntiään Aasiaan ja Eurooppaan. Vaikka yhtiö on onnistunut torjumaan osan lisätullien vaikutuksista, Piiparinen näkee, että niiden vaikutukset ovat puhtaasti negatiivisia liiketoiminnan kannalta. Pankaboard vie Yhdysvaltoihin erikoiskartonkeja.

– Olemme onnistuneet elämään 10 prosentin tullien kanssa toistaiseksi, koska asiakkaamme ovat ymmärtäneet tilanteen. Tullien myötä kohonneet kustannukset haastavat katteitamme ja hintakilpailukykyämme. Jos lisätullit nousevat 20 prosenttiin tai jopa sen yli, sillä on suuri vaikutus liiketoimintaamme. Meidän kannaltamme positiivista on se, että valtaosa viennistämme kohdistuu Eurooppaan, hän toteaa tiedotteessa.

Fogelholm pitää erittäin tärkeänä, että yritykset varautuvat toimimaan erilaisissa tilanteissa etenkin nyt, kun markkinatilanteen muutokset ovat erittäin nopeita.

– Suosittelen jonkinlaisen skenaarioanalyysin käyttöä osana yrityksen toiminnan suunnittelua. Miten yritys reagoi eri tilanteisiin, milloin reagoidaan ja milloin otetaan rauhallisesti? Kun tulee tarve reagoida, mahdollistavatko sopimukset, varastotilanne tai toimittajasuhteet nopeita muutoksia? Jos eivät, onko yrityksellä riittävät puskurit siltä varalta, että sopeutuminen muutokseen kestää tietyn ajan? Tänä nopeiden muutosten aikana kannattaa myös harkita suojautumista sellaisilta riskeiltä, jotka on helppo suojata, kuten riskit valuuttaliikkeiden vaikutuksesta liikevaihtoon.