Panimoalan mukaan EU-linjaus romuttaa suomalaisen pullonpalautuksen

Panimoala on vuosien ajan investoinut merkittävästi pakkausten kierrättämiseen ja luonut yhdessä kaupan kanssa hyvin toimivan pantillisten juomapakkausten kierrätysjärjestelmän.

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton mukaan EU:n neuvoston maanantainen päätös uhkaa romuttaa suomalaisen pullonpalautusjärjestelmän.

Suomessa pantilliset juomapakkaukset kiertävät raaka-aineena, mutta EU:n uusi asetusehdotus on perustunut siihen, että merkittävä osa pakkauksista käytettäisiin uudelleen sellaisenaan eli pakkaukset kiertäisivät kuluttajalta takaisin panimoihin uudelleenkäytettäviksi.

Euroopan parlamentti päätti marraskuussa sallia poikkeuksia uudelleenkäytöstä silloin, kun kierrätysaste on riittävän korkea. Neuvosto sen sijaan on suhtautunut poikkeuksiin nihkeästi ja päätti tänään olla sallimatta poikkeuksia siinäkin tapauksessa, että kierrätysaste materiaalina kierrätettävien juomapakkausten osalta on korkea.

Panimoala on toivonut poikkeuksia uudelleenkäytöstä silloin, kun pullojen ja tölkkien kierrätysaste on vähintään 90 prosenttia. Suomessa tämä toteutuu ja kierrätysaste on maailman huippuluokkaa.

– Olemme hyvin pettyneitä, ettei neuvosto nähnyt arvoa maailman parhaalla kierrätysjärjestelmällä. Toivomme, että EU:n lopullinen ratkaisu olisi enemmän linjassa parlamentin päätöksen kanssa ja voisimme säilyttää suomalaisille kuluttajille tutun pullonpalautusjärjestelmän, sanoo Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Tuula Loikkanen tiedotteessa.

Seuraavaksi EU:n komissio, neuvosto ja parlamentti neuvottelevat asetuksesta ja lopullinen päätös asiaan saataneen alkuvuonna.