Paniikki Syyriassa – Iranin sotilasjohtoa evakuoidaan

Syyrian valtaa pitävä eliitti on paniikin vallassa, kun maassa pitkään kyteneet kapinallisvoimat aloittivat vain hieman yli viikko sitten uuden suurhyökkäyksen. Maata diktataattorin ottein vuodesta 2000 hallinneen Bashar al-Assadin lähipiiri ei usko hallituksen olevan enää tilanteen tasalla. Asiasta kertoo The New York Times.

Lähteiden mukaan muun muassa Syyrian keskeinen liittolainen Iran on eilen perjantaina alkanut evakuoida sotilaskomentajiaan ja henkilöstöään maasta. Evakuoitujen joukossa olivat Iranin vaikutusvaltaisen Quds-joukkojen ylimmät komentajat. Tämä viittaa siihen, että Iran on jossain määrin luovuttanut Syyrian suhteen.

Iran on yhdessä Venäjän kanssa tukenut Syyrian 13-vuotisen sisällissodan ajan vankasti al-Assadin hallintoa. Samalla se on käyttänyt Syyriaa tärkeänä reittinä aseiden toimittamiseksi terroristijärjestö Hizbollahille Libanoniin.

– Iran alkaa evakuoida joukkojaan ja sotilashenkilöstöään, koska emme voi toimia neuvonantajina ja tukijoukkoina, jos Syyrian armeija itse ei halua taistella, iranilainen analyytikko Mehdi Rahmati kertoi NYT:lle.

Esimerkiksi Syyrian sotaa seuraava professori Jeffrey Lewis on jakanut viestipalvelu X:ssä satelliittikuvan Latakian lentotukikohdasta, josta on nähtävissä paikalla olevia iranilaisia lentokoneita. Nämä koneet ovat hyvin todennäköisesti evakuointitehtävällä.

Myös Syyrian tilannetta tiiviisti seuraava asiantuntija Charles Lister on niin ikään viestittänyt X:ssä, että lähteiden mukaan Syyrian eliitti on joko Latakiassa tai jo Libanonin pääkaupunki Beirutissa. Samalla tavallinen kansa hamstraa paniikissa kauppojen hyllyt tyhjiksi.

– Lopputulos on, että Iran on ymmärtänyt, ettei se voi hallita tilannetta Syyriassa tällä hetkellä millään sotilaallisella operaatiolla, ja tämä vaihtoehto on poissuljettu, Rahmati totesi.

Kapinallisten yllätyshyökkäys on muuttanut dramaattisesti sisällissodan näkymää. Reilussa viikossa kapinalliset ovat vallanneet suuria kaupunkeja, kuten Aleppon ja Haman, ottaneet haltuunsa alueita neljässä provinssissa ja edenneet kohti Syyrian pääkaupunkia Damaskosta.

Hyökkäyksessä vetovastuun on ottanut islamisistinen Hayat Tahrir al-Sham -joukko. Sen johtajan Abu Mohammad al-Jolanin mukaan tätä suunniteltiin hyvin pitkään.

– Tavoitteemme on vapauttaa Syyria tästä sortohallinnosta, al-Jolani avasi NYT:n haastattelussa.

Hän uskoo, että kapinalliset voivat lopettaa pitkäaikaisen Syyrian johtajan julman ja autoritäärisen hallinnon. Yllätyshyökkäys on tuonut kapinalliset jo lähelle tätä tavoitetta.

– Tämä operaatio murskasi vihollisen.

Our friends at @planet captured an unusual — likely Iranian — aircraft at Latakia (Khmeimim Air Base/OSLK) earlier today. We think its likely an evacuation flight. Rats fleeing a sinking ship. pic.twitter.com/EseSTOhynV — Dr. Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) December 7, 2024