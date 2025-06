Ay-liitto vastustaa väkevän alkoholin kotiinkuljetusta

Palvelualojen ammattiliitto (PAM ry) vaatii lausunnossaan korjauksia tulevan alkoholilain sisältöön.

Hallituksen esityksen mukaan alkoholilakia muutettaisiin siten, että alkoholijuomien kotiinkuljetus olisi jatkossa sallittua. Myös alkoholin ulkomaisen etämyynnin kotiinkuljetus ja väkevän alkoholin verkkomarkkinoinnin salliminen sisältyy lakiin.

PAM katsoo, että esitystä tulisi korjata ainakin siten, että alkoholin kotiinkuljetus sallittaisiin vain työsuhteessa oleville. Lisäksi ulkomaisten yritysten mahdollisuus myydä väkeviä juomia kotiovelle pitäisi kieltää, ja sallia kotiinkuljetus vain miedoille juomille eli niille, jotka nytkin ovat myynnissä kaupoissa.

Esitetyssä muodossa laki nakertaisi PAMin mukaan Alkon asemaa ja alkoholimonopoliin perustuvaa suomalaista alkoholipolitiikkaa merkittävästi. Samalla esitys asettaisi suomalaiset toimijat erilaiseen kilpailuasetelmaan suhteessa ulkomaisiin.

– Jos vastassa on aggressiivisesti käyttäytyviä, päihtyneitä henkilöitä, ei yksin olevalla kuljettajalla ole tosiasiassa aina mahdollisuutta olla luovuttamatta tuotteita. Kuljettajan asettaminen tällä tavoin selkeän väkivallan uhan alle on kohtuutonta. Sen vuoksi PAM ehdottaakin, että alkoholia kuljettavien henkilöiden on oltava työsuhteessa. Jos työntekijä olisi aina työsuhteessa toimitusluvan haltijaan, olisi hänellä työnantajan ja työterveyshuollon koulutus ja tuki mukanaan, PAMin tiedotteessa todetaan.

Ehdotuksen mukaan alkoholijuomien luovutuksessa ikä pitäisi tarkentaa todennettavasti ja toimitusluvan haltijan on säilytettävä tiedot kaksi vuotta. PAM kannattaa tätä. Tilanteeseen sisältyy kuitenkin huomattavia tietosuojariskejä, jos toimittajana ovat alustatalouden toimeksiantosuhteiset lähetit, jotka omilla laitteillaan ja liittymillään säilyttävät tietoja. Siksi työsuhteen vaatimus on perusteltu, PAM katsoo.

PAMin mukaan myös korkeimman hallinto-oikeuden tuore päätös siitä, että ruokapalvelulähetit ovat työntekijöitä eivät yrittäjiä, perustelee vaatimusta työsuhteesta alkoholin toimittamisessa.

Alkoholijuomat pitää lakiesityksen mukaan säilyttää ja palauttaa myöhemmin asiakkaalle, jos niitä ei esimerkiksi vastaanottajan päihtymyksen vuoksi voida luovuttaa. Yksittäisen ruokapalvelulähetin kannalta tilanne voi olla hyvin haastava, etenkin jos lähetti on työntekijäaseman sijasta toimeksiantosuhteessa. Oma kysymyksensä on, minne ulkomaisten yritysten etämyymät alkoholit tullaan välivarastoimaan.

PAMin mukaan alkoholin vähittäismyynnin helpottaminen kotiinkuljetuksilla ja käytännössä vähenevä valvonta ovat omiaan siirtämään alkoholin kulutusta ravintoloista koteihin. PAM pelkää sen aiheuttavan perheväkivallan lisääntymistä. Myös harmaa talous voi lisääntyä. Kun alkoholia nautitaan aiempaa harvemmin ravintolatilassa, korkean arvonlisän palvelutyötä ravintoloissa korvautuu matalan arvonlisän kuljetuspalveluilla.