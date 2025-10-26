Verkkouutiset

Tapaukset lisäävät huolta Venäjään liittyvistä hybriditoimista Euroopassa. LEHTIKUVA / EIJA KONTIO

Palloja ajelehti idästä – lentoasema kiinni

  • Julkaistu 26.10.2025 | 11:35
  • Päivitetty 26.10.2025 | 11:35
Tapaus on jo neljäs kuukauden sisään.
Liettua sulki perjantain ja lauantain välisenä yönä Vilnan lentokentän sekä kaksi rajanylityspaikkaa Valko-Venäjän rajalla ilmapallojen lähettämisen vuoksi, kertoo Kyiv Independent.

Kyse on neljännestä vastaavasta tapauksesta kuukauden sisällä. Aiemmin 5. lokakuuta samanlaiset ilmapallot häiritsivät Vilnan lentokenttää, kun havaittiin 25 savukkeilla lastattua palloa. Osa lensi suoraan kentän ylle.

Ilmapallot oli lähetetty Valko-Venäjältä, joka nähdään Moskovan vahvana liittolaisena. Valko-Venäjä on tukenut Venäjää sen täysimittaisen sodan aikana Ukrainassa.

Vastaavia ilmatilarikkomuksia on havaittu muuallakin. Lokakuussa Münchenin lentoasemalla sekä Oslossa ja Kööpenhaminassa lennot keskeytettiin epäiltyjen droonien vuoksi, kun taas syyskuussa Puola ampui alas useita Venäjän drooneja ja Romania raportoi Venäjän droonin ylittäneen rajansa.

Tapaukset lisäävät huolta Venäjään liittyvistä hybriditoimista Euroopassa.

