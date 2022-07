”Palkanmaksun pitää sujua” – Helsingin ongelmiin vaaditaan ratkaisua

Kokoomuksen kansanedustaja, Helsingin kaupunginvaltuutettu Sari Sarkomaa vaatii pikaisia toimia Helsingin palkanmaksuongelmien ratkaisemiseksi. Sarkomaa vaatii asian nostamista ”ykkösprioriteetiksi”.

– Helsingin palkanmaksuongelmien ratkominen oltava koko virkamies- ja kaupunginjohtajiston ykkösprioriteetti. Esityksestäni kaupunginhallitus saa tilanteesta selvityksen 8.8. Palkanmaksun sujuttava. Kuussakin on käyty. Pormestariston syytä kuulla luottamusmiehiä ja henkilöstöä, Sarkomaa kirjoittaa Twitterissä.

Helsingin kaupungin palkanmaksu on kesän aikana ajautunut suuriin ongelmiin. Palkanmaksut ovat pahimmillaan viivästyneet viikkokausia, ja ongelmat koskevat tuhansia kaupungin työntekijöitä. Ammattijärjestö Tehy on tehnyt rikosilmoituksen kaupungin palkanmaksuun liittyvistä virheellisyyksistä,

Helsingin kaupunginhallituksessa istuva Sarkomaa on jo aikaisemmin pyytänyt tilanteesta selvityksen. Ongelmien pääsyynä on kaupungin siirtyminen palkkahallintojärjestelmä Sarastiaan.

– On välttämätöntä, että kaupunkimme hallinto priorisoi palkka-asian ensisijaiseksi. Palkkaa odottavien tuen, korvauksien sekä tiedottamisen on oltava kunnossa. Ihmisiä ei voi jättää pulaan kesäksi ilman rahaa ja tietoa siitä, milloin palkka tulee. Helsingin maine luotettavana työnantajana on saanut valtavan lommon ja sen palauttamisessa henkilöstön kuuleminen on olennaista. Meidän päättäjien vastuulla on huolehtia toimista, joilla Helsingistä tehdään kaupunkistrategian mukaisesti esimerkillinen työnantaja, Sarkomaa kirjoitti heinäkuun alussa Uuden Suomen blogissaan.