Paljastus Israelin operaatiosta – henkivartijat altistivat johtajat iskuille

Israel onnistui henkivartijoiden matkapuhelimet jäljittämällä iskemään iranilaisten korkea-arvoisten johtajien kokoukseen kesäkuussa Israelin ja Iranin välisen, 13 päivää kestäneen, sodan aikana. Aiheesta kertoo New York Times.

Henkivartijoiden matkapuhelimia jäljittämällä Israel sai tietoonsa Teheranissa sijainneessa bunkkerissa järjestetystä, Iranin ylimmän turvallisuusjohdon järjestämästä hätäkokouksesta.

Salaisessa kokouksessa olivat läsnä Iranin presidentti Masoud Pezeshkian, parlamentin puhemies, oikeuslaitoksen johtaja sekä korkeita sotilas- ja tiedustelujohtajia.

Israel teki iskun bunkkeriin 16. kesäkuuta. Heti kokouksen alettua israelilaiset hävittäjät pudottivat kuusi pommia bunkkerin sisäänkäyntien päälle. Isku tuhosi kokoushuoneen, joka täyttyi nopeasti raunioista, savusta ja pölystä, ja sähköt katkesivat.

Iranin johto selvisi iskusta hengissä, mutta useita vartijoita kuoli. Isku oli järkytys Iranin omalle tiedustelulla. Se kielsi tapahtuman seurauksena vartijoita käyttämästä puhelimiaan. Lisäksi kymmeniä ihmisiä pidätettiin tapahtuman seurauksena vakoilusta epäiltynä.

Kyseiseen kokoukseen osallistuneiden johtajien omat puhelimet olivat kotona, mutta heidän henkivartijoidensa puhelimet eivät. Tämä riitti paljastamaan johtajien sijainnin Israelin tiedustelulle.

Sekä iranilais- että israelilaislähteet ovat kertoneet, että Iranin turvallisuusjohdon henkivartijoiden jopa vuosia kestänyt, huolimaton matkapuhelinten käyttö on antanut merkittävän edun Israelille.

Maan tiedustelu hyödynsi saatuja tiedustelutietojaan sodan aikana. Matkapuhelinten jäljittämisellä saavutetut tiedot vaikuttivat osaltaan siihen, että Israelin onnistui surmata lukuisia iranilaisia komentajia sekä ydintutkijoita sodan ensimmäisinä päivinä.

Presidentti Pezeshkian on kommentoinut myöhemmin, että mikäli Israelin olisi onnistunut tappaa maan ylin johto kesäkuisessa bunkkeri-iskussa, olisi Iran sen seurauksena vajonnut kaaokseen.

– Ihmiset olisivat menettäneet toivonsa, hän sanoi hiljattain iranilaismedialle.