Pala terästä sotavaunusta – tällainen on Ukrainan presidentin Suomesta saama erikoiskello

Tasavallan presidentti Alexander Stubb luovutti keskiviikkona Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyille Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan suurristin ketjuineen taistelusta itsenäisyyden, itsemääräämisoikeuden ja alueellisen koskemattomuuden puolesta. Kyseessä on Suomen korkea-arvoisin kunniamerkki.

Ukrainan presidentti vastaanotti vierailunsa aikana myös jotain muuta uniikkia ja ainutlaatuista.

– Viime vuonna luin lehdestä suomalaisesta kellontekijästä Leo Winteristä ja hänen Ctrl+Z-kelloistaan. Otin kelloseppään yhteyttä ja lupasin auttaa hänen toiveessaan saada kello numero 1/55 itse presidentti Volodymyr Zelenskyille. Marraskuussa sitten tapasimme eduskunnassa hallituksen työhuoneessa, ja Winter luovutti kellon pääministeri Petteri Orpolle. Tästä käynnistyi pitkä prosessi, mikä huipentui nyt keskiviikkona hetkeen, kun kello numero yksi luovutettiin Zelenskyille, kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen kirjoittaa blogissaan.

Hänen mukaansa kaikki lähtee lopulta halusta auttaa. Leo Winterin Rebuild Watch Company määrittelee ideakseen ”pyrkiä tekemään pahasta jotain hyvää”.

– Tästä hänelle syntyi sitten ajatus, mikä vaatii monien palasten yhteen sopimista. Materiaali kelloon nimittäin piti saada Ukrainasta ja vieläpä suoraan eturintamalta. Siellä ukrainalaisten Donetskin rintamalla tuhoamasta venäläisestä T-90-panssarivaunusta irrotettiin pala terästä, kansanedustaja kertoo.

Suomalainen humanitaarinen työntekijä kuljetti panssarilevyt Donetskin rintamalta Helsinkiin. Tämän jälkeen kelloseppä valmisti tuhotun venäläispanssarivaunun teräksestä käsityönä 55 kappaleen erän uniikkeja arvokelloja. Kellon runko on panssarivaunusta peräisin olevaa matalaseosteista hiiliterästä, minkä päälle on vedetty DLC-pinnoite suojaamaan korroosiolta ja naarmuilta.

Kellon koneisto on kotimaisen Jurmo Watchesin ja nahkainen ranneke Raju Leatherworksin työtä. Rasia puolestaan tehtiin suomalaisesta tykin hylsystä, ja kellon suojaksi käärittiin lentomekaanikon haalarista tehty pehmuste.

– Upea kokonaisuus, missä jokainen pala ja osa oli tarkkaan harkittu ja erityisesti suunniteltu, Timo Heinonen toteaa.

Viidenkymmenen kellon erästä kahdeksan on jo myyty ja niiden tuotto eli 30 000 euroa on lahjoitettu Ukrainan Punaiselle Ristille. Kello toimitettiin keskiviikkona protokollan mukaisesti Volodymyr Zelenskyille.

– Marraskuussa kellon meille eteenpäin toimitettavaksi luovuttanut Leo Winter kertoi pohtineensa pitkään sitä, että on oikein tehdä kelloa tällaisesta materiaalista. Tuhotun panssarivaunun uumenissa nimittäin ainakin joku venäläissotilas on todennäköisesti menettänyt henkensä ja vaunu on ollut ”kauhean kärsimyksen keskellä”. Winter totesi, että ajatus tuntui pahalta, mutta jatkoi, että ”minulla ei ole ketään ihmistä vastaan mitään. Mutta sotaa ja tuhoavaa toimintaa vastaan on”, Timo Heinonen sanoo.