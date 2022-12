Pakolaisille tarjotaan mahdollisuutta siirtyä Virosta Suomeen

Viroon on tullut huomattava määrä ukrainalaispakolaisia maan kokoon nähden, ja maan vastaanottojärjestelmä on kuormittunut. Pakolaisten tilanteen helpottamiseksi Suomi ja Viro tarjoavat halukkaille mahdollisuutta siirtyä ryhmäkuljetuksilla Suomeen, sisäministeriö tiedottaa.

Suomi on valmis vastaanottamaan Virosta noin 50–100 sotaa pakenevaa ukrainalaista viikossa. Järjestelyn on tarkoitus käynnistyä tammikuussa.

Tilapäisen suojelun kohderyhmään kuuluvilla on joka tapauksessa mahdollisuus siirtyä haluamaansa EU-jäsenmaahan, mutta sisäministeriön mukaan koordinoimalla siirtymisiä Viron kanssa Suomen viranomaiset voivat paremmin varautua tilanteeseen.

– Valtioneuvosto linjasi jo toukokuussa, että Suomella on valmius auttaa sotaa pakenevia myös ottamalla vastaan muista jäsenmaista siirtyviä tilapäisen suojelun piiriin kuuluvia henkilöitä. Tämä on osa EU:n yhteisiä toimia. On velvollisuutemme auttaa Ukrainasta sotaa pakenevia, sanoo sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.).

Suomeen haluaville ukrainalaisille koordinoituja bussi- ja lauttakuljetuksia. Kumpikin maa vastaa omalla alueellaan syntyvistä kustannuksista.