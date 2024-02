Pakkassää jatkuu, edessä on kylmiä päiviä

Viikonloppuna edessä on kylmiä öitä ja pakkaspäiviä, aurinkoakin nähdään.

– Pakkassää jatkuu. Lumisateet jäävät heikoiksi, mutta niitä tulee varsinkin maan itäosassa. Ensi viikon alussa korkeapaine on edelleen Suomessa, mutta siirtyy pohjoisemmaksi. Maan etelä- ja keskiosaan saattaa levitä jo lounaasta lumisateita. Näillä näkymin kireät pakkaset väistyvät kuitenkin myös maan pohjoisosasta viikon kuluessa. Jopa lauhoja hetkiä voi mahtua ensi viikkoon, toteaa Forecan meteorologi Anna Latvala ennusteessaan.

Perjantain ja lauantain välisenä yönä pakkasta on enimmäkseen 15–25 astetta. Paikoin Lapissa ja maan länsiosassa, etenkin pohjalaismaakunnissa, pakkasta voi olla yli 30 astetta.

Lauantaina idässä on pilvistä ja siellä satelee monin paikoin lunta. Pohjoisessa pilvipeite alkaa rakoilla, mutta kevyttä pakkaslunta tulee siellä täällä. Etelään alkaa levitä mereltä paikoin pilvilauttaa. Lännessä on vielä laajalti selkeää tai puolipilvistä.

– Pakkasta on lauantaina päivällä enimmäkseen 10–20 astetta. Kylmintä on paikoin Lapissa, kun taas etelä- ja lounaisrannikolla ollaan 10 pakkasasteen tuntumassa tai vähän jopa sitä lauhemmassa säässä, Anna Latvala kertoo.

Sunnuntain vastaisena yönä sää kylmenee. Etelän sisämaassa pakkasta on taas paikoin 15–20 astetta ja maan keski- ja pohjoisosassa 15–25 astetta. Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa lukemat voivat olla paikoin 30 pakkasasteen tienoilla.

Presidentinvaalien vaalipäivänä eli laskiaissunnuntaina maan etelä- ja keskiosassa puhaltaa heikko, mutta pureva itäviima.

– Pilvisyys lisääntyy etelässä ja vaihtelee maan keski- sekä pohjoisosassa. Pilvisillä alueilla voi tulla paikoitellen kevyttä pakkaslunta, mutta yleisesti ottaen lumisateet jäävät vähiin, Anna Latvala ennustaa.

Sunnuntaina iltapäivällä lämpötila on maan etelä- ja lounaisosassa enimmäkseen 5–13 pakkasasteessa, lauhinta on lounaisrannikolla. Maan keskiosassa on enimmäkseen 10–15 pakkasastetta ja pohjoisessa 14–24 pakkasastetta.

Maanantaina kireät pakkaset jatkuvat pohjoisessa.

– Maan etelä- ja keskiosassa on edelleen pakkasta, mutta itätuuli voimistuu ja lounaasta lähestyy lumisadealue, joka saattaa yltää jo etelään. Mukana voi olla myös jäätävää sadetta. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä monin paikoin 5–10 pakkasastetta ja idässä ja pohjoisessa 10–20 pakkasastetta. Lapin keski- ja pohjoisosassa voi olla taas paikoin yli 20 pakkasastetta, Anna Latvala kertoo.

Tiistaina maan etelä- ja keskiosassa saattaa sadella lunta. Perjantaina 9. helmikuuta tehdyn ennusteen mukaan lämpötila on tiistaina maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen 0–10 pakkasasteessa. Pohjoisessa on 10–20 pakkasastetta ja näillä näkymin suurimmaksi osaksi poutaista.

– Ensi viikolla loppuviikko kuluu vaihtelevassa säässä: välillä on pakkasta, välillä satelee lunta ja välillä sää lauhtuu lisää, osassa maata voi olla jopa suojasäätä ja osa sateesta vettä, Anna Latvala toteaa.