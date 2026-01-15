Pakkaset eivät vaikuta: Sähkön riittävyys on tänä talvena hyvä

Vuonna 2022 Venäjän aloittaman Ukrainan hyökkäyssodan myötä Suomi luopui pitkälti venäläisen energian käytöstä. Sen jälkeen suomalaiset ovat saaneet tottua siihen, että viranomaiset ovat olleet huolissaan sähkön riittävyydestä.

Tänä vuonna tilanne on kuitenkin toinen. Sähkö riittää hyvin. Fingrid julkaisi torstaina tiedotteen, jonka mukaan tammikuun paukkupakkasilla sähkön kulutuksessa lyödään aiempi ennätys vuodelta 2016. Torstaina sähköä kulutettiin Suomessa 15 279 megawattia yhdentoista ja varttia yhdentoista välillä.

– Tilanne näyttää oikein hyvältä juuri nyt tarkasteltuna sähkön hinnan ja riittävyyden näkökulmista tarkasteltuina. Vaikka kulutus on verrattain kova, niin tilanne on hallinnassa. Tuotanto toimii tällä hetkellä erittäin hyvin, sanoo Fingridin sähkömarkkinajohtaja Antti Keskinen Verkkouutisille.

– Tämän talven osalta tekemämme tilanneanalyysi näyttää kokonaisuudessaan hyvältä. Yksi tekijä, joka tämän talven osalta tilannetta on vahvistanut, on Pohjois-Suomen ja Ruotsin välille valmistunut Aurora line. Sitä kautta kapasiteettimme on kasvanut ja saamme tuotua sähköä enemmän Ruotsista.

Tuulivoiman osuus yleensä vähenee kylminä jaksoina. Käynnissä oleva pakkasjakso on sikäli erilainen, että nyt tuulivoiman osuus on ollut suuri.

– Tuulivoiman osuus on ollut yllättävän iso. Torstaina, jolloin Suomessa tehtiin sähkönkulutuksessa uusia ennätyksiä niin tuulivoima oli tuotantomuotona se, joka dominoi, Keskinen sanoo.

Perjantaina ydinvoiman osuus oli tuulivoimaa suurempi, mutta tuulivoiman osuus silloinkin sähköntuotannosta oli merkittävä. Tänä talvena sähköstä tuskin koetaan puutetta.

– Mikäli sähköjärjestelmässä tai tuotantolaitoksissa ei tule merkittäviä muutoksia niin sähkön

riittävyys on tänä talvena hyvä.

Työ turvaamiseksi jatkuu

Fingridissä on tehty paljon työtä sen eteen, jotta suomalaisten sähkön riittävyys voidaan turvata. Fingridin Keskinen painottaa, että työ on kesken. Tähän ohjaa myös se, että digitalisoituvassa maailmassa sähkönkulutus vain kasvaa ja myös lämmityssektori sähköistyy.

– Tämän talven tilanne näyttää hyvältä, mutta meidän on systemaattisesti jatkettava toimia, jotta sähkön riittävyys pysyy yhtä hyvänä kuin nyt. Energiamurros ohjaa siihen, että monella toimialalla sähköä kuluu aiempaa enemmän. Meidän pitää pitää huolta siitä, että sähkö riittää tulevaisuudessa myös tästä näkökulmasta, Keskinen sanoo.

Toimet ovat samanlaisia kuin nyt jo nähdyt, joilla suomalaisten sähkön saatavuutta on jo turvattu.

– Parannamme entisestään siirtoyhteyksiä, mahdollistamme uuden sähkön tuotannon verkkoon liittymisen ja varmistamme, että keskusteluyhteys sähköntuotanto- ja lämmöntuotantosektorien, sekä sähkön riittävyydestä vastaavien viranomaistahojen välillä on hyvä ja tilannekuva kehityksestä mahdollisimman todenmukainen. Meidän pitää pystyä pitämään huoli myös siitä, että kaikilla toimijoilla, kuten valtiovallalla ja muilla toimijoilla on hyvä tilannekuva siitä, miten asiat kulloinkin etenevät.