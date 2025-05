Pakistan tuhonnut ehkä jo useita Intian hävittäjiä – myös ranskalaisen

Pakistanin ilmavoimat on ampunut alas jopa viisi Intian ilmavoimien hävittäjää Intian ohjusiskujen jälkeen, Pakistanin puolustusministeri kertoi keskiviikkoaamuna.

– Pakistanin ilmavoimat on ampunut alas ainakin viisi intialaista hävittäjää vastauksena Intian viimeaikaiseen rajat ylittävään aggressioon, Pakistanin puolustusministeri Khawaja Asif sanoi yksityiselle Geo TV -kanavalle. Saman kanavan mukaan Asif sanoi, että Pakistan olisi myös ottanut muutamia intialaisia sotilaita vangeiksi.

Aiemmin Pakistanin asevoimien tiedottaja, kenraaliluutnantti Ahmed Sharif Chaudhry, vahvisti CNN:lle, että Pakistan on ampunut alas ainakin kaksi Intian ilmavoimien konetta. Myöhemmin myös CNN julkaisi väitteen mahdollisesti jopa viidestä koneesta.

Turkkilaisen Anadolun lähteiden mukaan tuhottujen koneiden joukossa oli jopa kolme ranskalaisvalmisteista Rafale-hävittäjää, yksi MiG-29 ja yksi SU-30. Sosiaalisessa mediassa kiertävien kuvien perusteella yhden Rafale-hävittäjän jäänteitä on löytynyt Bathindasta, joka sijaitsee noin sadan kilometrin päässä Pakistanin rajasta.

Sosiaalisessa mediassa on esiintynyt enemmänkin kuvia taivaalta tulleesta metalliromusta. Osa näistä romuista on kuitenkin osoittautunut hävittäjien ulkoisiksi polttoainetankeiksi, jollaiset on tarkoitettukin pudotettavaksi kesken lennon.

Intian viranomaiset eivät reagoineet välittömästi Pakistanin valtion tiedotusvälineiden raportteihin lentokoneiden alas ampumisesta. Pakistanin mukaan Intian iskuissa on kuollut 26 ihmistä ja loukkaantunut 46, kertoo BBC. Intian asevoimat on kertonut Pakistanin vastatoimien takia 15 ihmisen kuolleen ja 43 loukkaantuneen.

Confirmed: India has lost at least one Rafale fighter jet. Wreckage with serial number BS-001 — the first Indian Dassault Rafale EH — was found in Bathinda, backing Pakistan’s claim. pic.twitter.com/6ZTbyqqjPH

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 7, 2025