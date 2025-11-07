Päiväkotilapsia militarisoidaan yhä enemmän

Venäläisiä päiväkoteja on suositeltu perustamaan sotilaalliselle erikoisoperaatiolle eli SVO:lle omistettuja museoita. Venäjän opetusministeriön tuella 20.–31. lokakuuta verkossa pidetyssä ”Esikouluopetuksen koko Venäjän foorumissa” asiantuntijat hyväksyivät sen osaksi yhtä opetusmenetelmää.

Nižni Novgorodin päiväkodissa numero 60 kehitetty ohjelma oli yksi viidestä suosituimmasta foorumissa valitusta käytännöstä. Agentsvo-median tarkastelemassa ministeriön mediatiedotteessa opetusmenetelmät sisältävät ”lasten opetuksen käyttäen SVO-museota”.

Esikouluopettajat julkaisivat viime toukokuussa artikkelin ”SVO-museon organisointi päiväkodissa”, jossa he kuvailevat keksimäänsä ”ainutlaatuista projektia”, josta ”tulee lasten huomion keskipiste”. Projektin tavoitteisiin sisältyvät esikoululaisten ”isänmaallisuus ja kansalaistietoisuus”, ylpeyden kasvaminen ”maamme puolustajista” ja sotilasuran kunnioituksen kasvu sekä lasten ja heidän vanhempiensa sitouttaminen tukemaan vapaaehtoisesti Ukrainan miehittäjiä. Ohjelman tehokkuutta arvioitiin kuuden indikaattorin avulla, joihin kuuluivat tietämys maasta ja armeijasta, ”isänmaallisten tunteiden” ilmaisut, moraalinen käyttäytyminen sekä ”ideajärjestelmä SVO-museoiden näyttelyistä”.

Aloitteita lasten ideologisesta kasvatuksesta edistetään Kremlistä. Lokakuussa 2024 Vladimir Putin määräsi, että Venäjän ”perusarvot” juurrutetaan esikoululaisiin, ja julisti tarpeen työskennellä lasten kanssa ”perustuen heidän haluunsa tulla sotilaiksi”. Sen jälkeen päiväkoteihin tuotiin propagandatunnit nimeltä ”Keskusteluja tärkeistä asioista”.

Verstka-median mukaan lokakuuhun 2025 mennessä ainakin 26:lle Venäjän alueelle on perustettu ryhmiä, joissa neljästä seitsemään vuotiaille lapsille opetetaan tuliaseiden käyttöä, lähitaistelua, taktisen suojaliivin ja kaasunaamarin käyttöä sekä naamiointiverkkojen valmistusta. Heitä tutustutetaan sotilaskalustoon, aseisiin ja erikoisoperaation veteraaneihin.

Putinin määräyksestä Venäjällä alettiin massavalmistaa figuriineja todellisista ja keksityistä Ukrainan hyökkäyssotaan osallistuvista sotilaista. Niiden malleina ovat muun muassa ensihoitaja Ekaterina Ivanova, radiotiedustelija Grigori Veršinin ja belgorodilainen Aljosha-poika, jota käytetään sodan markkinoinnissa. Lelut lähetetään päiväkoteihin ympäri maata.