Painajaismaiset vuokralaiset – ohjeet vuokranantajalle

Useimmissa taloyhtiöissä elämä sujuu häiriöttä ja naapurisopu säilyy. Joskus ihmisten elämästä aiheutuu melua ja mökää, eikä ajoittainen häiriö monenkaan venettä kaada. Toisinaan naapuriasunnosta voi kantautua jatkuvaa häiriötä ja vuokra-asunnossa asuvasta saattaa muodostua pitkäkestoinen ongelma. Suomen vuokranantajat ry listaa toimet, joita jokaisen vuokranantajan tulisi ottaa huomioon.

Suomen Vuokranantajien neuvontalakimies Juho Flinck kannustaa tarttumaan häiriötilanteiden ilmetessä ripeästi toimeen. Häiriötä aiheuttava asukas voi esimerkiksi vältellä tiedoksiantoja, joka pidentää kokonaisprosessia. Myös häiriöstä kärsivien naapureiden kannattaa olla aktiivisia ja ilmoittaa häiriöistä pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti.

– Kaikki taloyhtiössä seinien läpi kantautuva ääni tai esimerkiksi yksittäiset juhlat eivät kuitenkaan ole lain silmissä sellaista häiritsevää elämää, joka oikeuttaa toimenpiteisiin, Flinck kertoo.

Mahdollisuudet puuttua tehokkaasti häiritsevään elämään riippuvat valtaosassa tapauksia siitä, millaisia häiriöilmoituksia taloyhtiölle on tehty. Häiriöihin on helpompi puuttua, kun ilmoituksia on runsaasti ja ne ovat hyvin dokumentoituja. Lisäksi vuokranantajaa auttaa tieto siitä, että ilmoittajat ovat myös tarvittaessa valmiita todistamaan oikeudenkäynnissä häiriöistä.

Aivan ensiksi häiritsevää elämää viettävään naapuriin kannattaa olla yhteydessä ja keskustella asiasta. Akuuteissa uhkaavissa tilanteissa tulee olla yhteydessä viranomaisiin. Kärsivällisyys ja yhteistyö ovat asian edistymisen kannalta olennaisia.

Häiritsevältä elämältä edellytetään jonkinasteista jatkuvuutta ja toistuvuutta. Merkitystä on niin häiriön tyypillä, vuorokaudenajalla kuin häiriön ajallisella kestollakin. Erityisesti yöaikaan tapahtuvaa metelöintiä voidaan pitää häiritsevänä.

– Yksittäiset juhlat jääkiekon MM-finaaliviikonloppuna eivät kuitenkaan todennäköisesti vielä riitä näytöksi häiritsevän elämän viettämisestä, yhdistys kertoo.

Kuinka toimia häiriötilanteen tullessa ilmi

Vuokralaisen häiritsevän elämän tultua ilmi, kannattaa vuokranantajan toimia nopeasti. Ensimmäiseksi vuokranantajan kannattaa ottaa yhteyttä isännöitsijään ja pyytää päivätyt häiriöilmoitukset. Parasta on, jos ilmoitukset on jätetty omalla nimellä. Nopea toiminta ja tilanteeseen reagointi edesauttaa tilanteen ratkeamista.

Häiriöilmoitusten perusteella vuokranantaja voi harkita, onko tilanteessa aihetta antaa vuokralaiselle vuokrasopimuksen purkamisvaroitusta. Varoitus tulee lain mukaan antaa todistettavasti tiedoksi vuokralaiselle. Tämä tarkoittaa sitä, että jos vuokralaista ei saada tavoitettua varoituksen toimittamista varten, voidaan viime kädessä joutua käyttämään haastemiehen palveluja tiedoksiannon toimittamisessa. Sama tilanne voi vielä olla edessä purkamisilmoituksen toimittamisen kohdalla.

Mikäli vuokralainen ei hyväksy sopimuksen purkamista ja jatkaa huoneiston hallintaa, voidaan vuokralaiselle joutua hakemaan häätöä oikeusteitse. Häiriöt saadaan loppumaan viimeistään, kun ulosottoviranomainen toimittaa häädön.

Mikäli vuokranantaja ei toimi riittävän tehokkaasti ja asunnossa häiritsevä elämä jatkuu voi taloyhtiö ryhtyä toimiin. Taloyhtiö saattaa myös antaa sekä osakkaalle että vuokralaiselle huoneiston hallintaanottovaroituksen häiritsevän elämän perusteella. Lisäksi varoitus toimii kannustimena vuokranantajalle, että toimiin on ryhdyttävä.

Asunto-osakeyhtiön yhtiökokous voi tietyissä tilanteissa ottaa osakehuoneiston hallintaansa ja tilanteet on määritetty asunto-osakeyhtiölaissa. Häiritsevän elämän vietto, maksamatta jääneet yhtiövastikkeet tai osakehuoneiston käyttö muuhun kuin määritettyyn käyttötarkoitukseen kuuluvat lain sallimiin perusteisiin. Hallintaanottomenettely ei vaikuta osakkaan omistusoikeuteen, joten osakehuoneisto palautetaan osakkaalle hallintaanottoajan päätyttyä. Hallintaanottoaika voi olla maksimissaan kolme vuotta.

– Hallintaanotto on taloyhtiön konsti saada asiaan ratkaisu, vaikka vuokranantaja omia keinojaan käyttäisikin. Onkin siis hyvä pitää taloyhtiö ajan tasalla ja tehdä yhteistyötä asian selvittämiseksi, sillä intressi on usein yhteinen. Kaikista helpointa usein on, jos tilanteeseen löydetään ratkaisu yhdessä häiriöitä aiheuttavan asukkaan kanssa, Flinck kertoo.

Vuokralainen kannattaa valita harkiten

Ennen vuokrasuhteen solmimista kannattaa vuokralaiseen tutustua. Jo ensimmäisen puhelun aikana kannattaa ehdokkaalta tiedustella miksi hän muuttaa, mistä tulot tulevat ja tiedustella luottotietoja. Vastausten rehellisyys kertoo tilanteesta paljon, ja maksuhäiriömerkinnän omaava henkilö voi osoittautua olevan myös erinomainen vuokralainen.

Vuokralaisen maksukykyä voi tiedustella myös muutaman kuukauden tulotietojen tarkastamisella. Usein pelkkä keskustelu kuitenkin riittää. Vuokralaisen henkilötodistus tulee myös varmistaa.

Ristiriitatilanteissa kannattaa muistaa joustaa. Kommunikaatio vuokralaisen kanssa on tärkeää myös konfliktitilanteessa. Vuokrasuhteen alettua, kannattaa vuokralaiseen olla myös säännöllisesti yhteydessä ja varmistaa, ettei ongelmia ole ilmennyt. Ennen avainten luovuttamista tulee myös varmistua, että mahdollinen vuokravakuus on maksettu ja vuokrasopimus on tehty.