Paavi esitti tulitaukoa jouluksi, Moskova ei suostu

Paavi Leo XIV on vaatinut jouluaatoksi maailmanlaajuista tulitaukoa.
– Eräs asia, joka aiheuttaa minulle suurta surua on se, että Venäjä on ilmeisesti torjunut pyynnön tulitauosta, paavi totesi toimittajille jouluaattona.
Paavi toisti myös aiemman pyyntönsä ”yhdestä rauhan päivästä edes vapahtajamme syntymäjuhlana”.
Raakaa hyökkäyssotaa Ukrainassa käyvä Venäjä on kieltäytynyt toistuvasti tulitaukoesityksistä. Moskovan mukaan tulitauko hyödyttäisi Ukrainaa.
Venäjä on jatkanut jouluaattona sotatoimia normaalisti. Ukrainan mukaan maahan ammuttiin Venäjältä yön aikana yli sata pommilennokkia.