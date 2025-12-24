Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Paavi puhui Vatikaanissa joulukuun 21. päivänä. AFP / LEHTIKUVA / ANDREAS SOLARO

Paavi esitti tulitaukoa jouluksi, Moskova ei suostu

  • Julkaistu 24.12.2025 | 10:15
  • Päivitetty 24.12.2025 | 10:15
Paavi Leo XIV kertoo Venäjän linjan aiheuttavan hänelle suurta surua.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Paavi Leo XIV on vaatinut jouluaatoksi maailmanlaajuista tulitaukoa.

– Eräs asia, joka aiheuttaa minulle suurta surua on se, että Venäjä on ilmeisesti torjunut pyynnön tulitauosta, paavi totesi toimittajille jouluaattona.

Paavi toisti myös aiemman pyyntönsä ”yhdestä rauhan päivästä edes vapahtajamme syntymäjuhlana”.

Raakaa hyökkäyssotaa Ukrainassa käyvä Venäjä on kieltäytynyt toistuvasti tulitaukoesityksistä. Moskovan mukaan tulitauko hyödyttäisi Ukrainaa.

Venäjä on jatkanut jouluaattona sotatoimia normaalisti. Ukrainan mukaan maahan ammuttiin Venäjältä yön aikana yli sata pommilennokkia.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)