Päättäjille esitetään Suomen lähetystön siirtoa Jerusalemiin

Uudenmaan kokoomusnuoret on tehnyt kokoomuksen Tampereen kesäkuun puoluekokoukselle aloitteen Suomen suurlähetystön siirtämisestä Jerusalemiin.

– Itsenäisillä valtioilla on oikeus määrittää oma pääkaupunkinsa, mukaan lukien sen sijainti. Minkään yksittäisen valtion ulkopuolisilla tahoilla ei ole sananvaltaa pääkaupungin sijaintiin tai muihinkaan maan sisäisiin asioihin. Tästä huolimatta Suomi on vuosikymmeniä nähnyt oikeudekseen vastustaa Jerusalemin statusta Israelin pääkaupunkina sijoittamalla suurlähetystönsä Tel Aviviin, aloitteessa todetaan.

– Valtion suvereniteettiin liittyvien syiden lisäksi Jerusalem täyttää muutoinkin kaikki pääkaupungin tunnusmerkit. Kaupungissa sijaitsee Israelin hallitus ja se on Israelin parlamentin, Knessetin, koti sekä Israelin korkeimman oikeuden sijainti. Jerusalem on pääministerin ja presidentin virka-asuntojen olinpaikka. Se on monien ministeriöiden päämaja. Koko Israelin hallinto ja muut valtion tärkeimmät toiminnot sijaitsevat Jerusalemissa, ei Tel Avivissa.

Muun muassa Yhdysvallat, Guatemala, Honduras, ja jopa muslimimaa Kosovo tunnustavat aloitteen mukaan Jerusalemin statuksen Israelin pääkaupunkina.

– Näitä lähetystöjen siirtoja on vastustettu väittämällä, että jo valmiiksi konfliktiherkällä alueella riskit väkivaltaan tai etnisiin ongelmiin kiristyisivät entisestään. Lähetystöjen siirtäminen ei kuitenkaan ole johtanut väkivaltaan tai merkittäviin välien kiristymisiin. Yhdysvaltojen ja muiden maiden ottama rohkea askel on ainoastaan korostanut maiden sitoutumista valtioiden itsemääräämisoikeuteen ja solidifioinut näiden maiden liittolaisuutta alueen ainoaan demokratiaan.

– Uudenmaan Kokoomusnuoret katsoo, että Suomen tulee seurata muiden maiden esimerkkiä ja lopettaa Lähi-idän ainoan demokratian itsemääräämisoikeuden halveksiminen ja sijoitettava suurlähetystönsä Israelissa Jerusalemiin.

Kokoomuksen puoluehallitus on antanut puoluekokousaloitteeseen vastauksensa. Sen mukaan ”kysymys suurlähetystön siirtämisestä ei ole ajankohtainen”.

– Ylivoimaisella enemmistöllä maailman maista on suurlähetystö Tel Avivissa. Euroopan unionilla tai yhdelläkään sen jäsenmaalla ei ole suurlähetystöä Jerusalemissa. Nato-liittolaisista vain yhdellä on suurlähetystö Jerusalemissa. Puoluehallitus huomauttaa, että Suomella on erittäin hyvät ja toimivat suhteet Israeliin. Suomi tunnustaa Israelin olemassaolon ja itsenäisyyden, ja kehittää suhteitaan Israeliin sekä kahdenvälisesti että osana Euroopan unionia. Puoluehallitus esittää, että puoluekokous toteaisi vastauksen riittäväksi selvitykseksi aloitteeseen, kokoomuksen puoluehallituksen vastauksessa todetaan.