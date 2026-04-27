”Päätin toimia” – kansanedustaja puuttui kiusaamiseen Prismassa

Kansanedustaja Jarno Limnell (kok.) kertoo Facebookissa puuttuneensa lauantaina kiusaamiseen Olarin Prismassa Espoossa.

– Kassalle odottaessani huomasin miten poikajoukko retuutti ja uhkaili yhtä poikaa ja oli viemässä häntä ulos. Kiusattu poika näytti aidosti pelokkaalta. Katsoin ympärilleni, mutta ei järjestyksenvalvojia, ei ketään puuttumassa tilanteeseen, Limnell kuvailee tilannetta.

Kansanedustaja puuttui asiaan.

– Silloin päätin toimia. Se oli ehkä vanha upseerius tai ehkä vain ihminen, joka ei voinut enää katsoa sivusta. Menin poikien perään lähes ulos asti ja sanoin napakasti, että nyt riittää ja jättäkää hänet rauhaan. Tilanne purkautui nopeasti. Kiusaajat päästivät irti ja lähtivät pois. Kiusattu poika katosi nopeasti.

Limnell kertoo, että tapaus jäi mietityttämään.

– Erityisesti se, miten helposti tällaiset tilanteet voivat jatkua, jos kukaan ei puutu. Ja myös se, että lapsena olin itsekin kiusattu. Tiedän miltä se tuntuu, hän kirjoittaa.

– Tämä ei vaadi sankaruutta. Usein riittää, että joku sanoo ääneen, että nyt riittää. Pidetään toisistamme huolta, hän jatkaa.