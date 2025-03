”Pääomatulot pidettävä ulkona kuntaverotuksesta” – Antti Lindtmanin kannalle tyrmäys

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on vastannut Ylen kuntavaalikoneen avoimessa vastauksessa, että kuntien veropohjan laajentaminen esimerkiksi pääomaverotusta tarkastelemalla tulee selvittää.

Hän on kertonut olevansa jokseenkin eri mieltä väittämän ”Pääomatulot on pidettävä kunnallisverotuksen ulkopuolella” kanssa. Lindtman on ehdolla Vantaan kaupunginvaltuustoon.

Kunnat saavat veroja asukkaidensa tuloista kuntaveroina ja kiinteistöistä kiinteistöveroina, ja pääomatuloista maksetaan veroa vain valtiolle, toteaa Yle väittämän alustuksessaan.

Kokoomuksen kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan verojaoston puheenjohtaja Ville Valkonen ei ajatukselle lämpene.

– Pääomatulot on pidettävä kunnallisverotuksen ulkopuolella, Valkonen linjaa.

– Pääomatulot soveltuvat huonosti kuntien verotettavaksi, koska ne eivät välttämättä synny paikallisesti, heilahtelevat paljon, jakautuvat maassa hyvin epätasaisesti ja kuntien vaikutusmahdollisuudet niihin ovat korkeintaan välillisiä, Valkonen perustelee Verkkouutisille.

Hän muistuttaa, että kunnat saavat verotuloja myös yhteisöveron kautta.

– Nykyinen kunnallisvero ja kiinteistövero ovat riittävät kunnille ja lisäksi kunnat saavat osan yhteisöverosta (noin kolmasosa), Valkonen sanoo.

