Oulussa ja Porissa käytetään mobiilidataa eniten

Aktiivisimmin mobiilidataa käytetään Oulussa ja Porissa, ilmenee puhelinoperaattori DNA:n Datakronikka 2022 -selvityksestä. Datankäytön tahti on vuodessa kiihtynyt niin puhelin- kuin mobiilidataliittymillä kaikissa Suomen suurimmissa kaupungeissa.

Selvityksessä puhelinliittymien datankäytöllä tarkoitetaan kuluttaja-asiakkaiden puhelimillaan mobiiliverkossa siirtämää dataa. Dataliittymiä voidaan käyttää tableteissa, tietokoneissa, mokkuloissa tai modeemeissa, eli yhdellä dataliittymällä on monesti useita eri käyttäjiä. DNA luokittelee selvityksessään myös kiinteät kodin 5G-ratkaisut dataliittymiksi.

Selittäviä tekijöitä Oulun ja Porin kärkisijoille voi DNA:n mobiililiiketoiminnan johtajan Cedric Kamtsanin mukaan etsiä väestörakenteesta kuten siitä, että kaupungeissa asuu paljon perheitä, joissa nuoret kuluttavat paljon dataa.

– Datankäytön kasvuhan on merkittävää kautta linjan, ihan joka puolella Suomea. Se kertoo siitä, että ihmisillä on aiempaa suurempi tarve käyttää dataa niin älypuhelimella kuin kotonakin wifin kautta. Alati kehittyvät mobiiliverkot, kännykät ja sovellukset mahdollistavat tämän digivilkkauden, sanoo DNA:n mobiililiiketoiminnan johtaja Cedric Kamtsan tiedotteessa.

Kaupunkien välisiä eroja selittävät myös 5G-verkon rakentuminen 5G-palveluiden saatavuuden eritahtinen eteneminen.

– Myös kiinteän verkon käyttöasteella on merkitystä. Esimerkiksi Helsingissä dataliittymien käyttö on suurista kaupungeista vähäisintä, sillä ihmiset asuvat usein kerrostaloissa, joihin on tarjolla taloyhtiönetti. Tällöin dataliittymiä käytetään lähinnä yksittäisissä laitteissa, esimerkiksi tableteissa, kun taas harvempaan asutuilla seuduilla yksi dataliittymä saattaa olla koko perheen netti, Kamtsan sanoo.

Tilastojen mukaan sunnuntait ovat Suomessa datankulutuksen vilkkainta aikaa niin kiinteässä verkossa kuin mobiiliverkossakin. Datankäytön vilkkaimmat päivät painottuvat loppuvuoteen, mikä kertoo DNA:n mukaan asiakkaiden kasvaneesta datantarpeesta.

Eniten DNA:n kuluttaja-asiakkaista puhelinliittymiensä dataa käyttivät 18-29 -vuotiaat nuoret aikuiset, jotka käyttivät keskimäärin yli kaksi gigatavua dataa joka päivä. Lukema on seitsemän prosenttia korkeampi kuin viime vuonna samassa ikäryhmässä. Tilastoista ilmenee, että alle 30-vuotiaat käyttivät lähes kaksinkertaisen määrän dataa vanhempiin ikäryhmiin nähden.

5G-puhelinliittymillä on tänä vuonna kulutettu keskiarvoisesti noin 1,2 gigatavua dataa päivässä, mikä on 13 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. 4G-puhelinliittymillä datankäytön vuosittainen kasvuvauhti on ollut lähes yhtä suurta. 3G-liittymien käyttömäärä on tilastojen perusteella pudonnut lähes olemattomiin.

Tilastotiedot on kerätty DNA:n verkkodatasta, joka on esitetty asiakkaiden kannalta täysin anonyymisti.