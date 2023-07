Osuivatko Moskovaan iskeneet lennokit oikeisiin kohteisiin? ”Luoja tietää”

Maanpuolustuskorkeakoulun ilmatorjuntataktiikan opettaja, kapteeni Vilho Rantanen kommentoi Twitterissä Moskovaan tehtyjä maanantaisia lennokki-iskuja.

– Moskovan aamu valkeni droonihyökkäyksen merkeissä. Ukraina ei ole toistaiseksi ottanut tapaukseen kantaa, hän sanoo.

Venäjä väittää Ukrainan olleen lennokki-iskujen takana.

Rantanen vetää maanantaisesta iskusta johtopäätökset:

– Ensiksi sota on taas vähän lähempänä tavallisten ihmisten arkea. Turvattomuuden tunne on omiaan lisäämään sisäistä levottomuutta. Toki tämä voisi myös yhdistää kansaa ulkoista uhkaa vastaan.

– Toiseksi, vaikka Moskovan vastatoimet toimisivatkin hyvin, on epäonnistuminen, että lennokit pääsevät lentämään kaupunkiin asti usean sadan kilometrin matkan. Tämä kertoo mielestäni jotain Venäjän ilmapuolustuksesta.

Kolmantena seikkana hän korostaa, kuinka Ukraina on kyennyt rakentamaan uudenlaisia suorituskykyjä vaikeassa tilanteessa ja näyttää käyttävän niitä hyvin.

– Pitkä ja keskeytymätön lentosuoritus kertonee myös jotain ukrainalaisten tilannekuvasta venäläisten ilmapuolustuksen suhteen.

CNN uutisoi, että Moskovan viestinnässä toistuu ”terroriteko” -teema. Uutisen mukaan isku torjuttiin elektronisin keinoin.

Yle viittaa Venäjän viranomaisiin, joiden mukaan iskut eivät vaatineet uhreja. Moskovan viestintä alleviivaa onnistuneita vastatoimia ja iskujen vähäistä vaikutusta. Ukraina oli päivää aikaisemmin vannonut kostavansa Venäjän Odessaan tekemät ohjusiskut Etelä-Ukrainassa.

– Venäjän viestinnän mukaan iskut käytännössä torjuttiin ja vaikutukset olivat vähäiset. (Jutun) alla olevan videon mukaan Leroy Merlinin (ranskalainen kauppaketju) toimisto olisi vaurioitunut iskussa, Vilho Rantanen toteaa.

– (Jutun) alla olevassa kuvassa kerrotaan (sotilastiedustelu) GRU:n toimipisteen ottaneen iskussa kipeää. Näihin kuviin ja videoihin tulee kuitenkin suhtautua varauksella. Aika usein tämän sodan aikana tapauksiin on sekoittunut vanhaa ja epämääräistä materiaalia. Joka tapauksessa: Jotain vahinkoa saatiin aikaiseksi. Osuivatko droonit oikeisiin kohteisiin vai harhautuivatko ne häirinnän johdosta? Luoja tietää…

Rantanen muistuttaa, että Moskovaan on Ukrainan rajalta melkoisesti matkaa.

– (Jutun) alla pari kuvakaappausta Google mapsista. Ukrainan rajalta mitattuna etäisyys Moskovaan olisi paikasta riippuen noin 460–670 kilometriä.

Hänen mukaansa drooni-isku ei ollut ensimmäinen laatuaan. Aikaisempaan tapaukseen yhdistettiin ukrainalaiset UJ-22- ja Beaver-droonit.

– Myös tämän päiväiseen iskuun on liitetty Beaver-drooni. Tämän kapistuksen toimintamatkaksi on arvioitu 600–1000 kilometriä.

– Aikaisempaan Moskovaan suunnattuun drooni-iskuun liittyen arvioitiin, että Beaver-lennokkien iskua täydennettiin ainakin UJ-22-lennokkijärjestelmällä.

The impact on the GRU Cyber Directorate building on 20 Komsomolsky Prospekt in Moscow after an alleged UAV attack pic.twitter.com/ISUhrsQC69

— Giorgi Revishvili (@revishvilig) July 24, 2023