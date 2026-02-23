Verkkouutiset

Ostitko lapsellesi tämän takin? Poista heti käytöstä

Vaate voi vaarantaa lapsesi turvallisuuden.
Kuva takaisinvedettävistä tuotteista. TUKES
Erä lasten takkeja vedetään myynnistä niissä ilmenneiden turvallisuuspuutteiden takia. Asiasta varoittaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Takaisinveto koskee Revolution Race-merkkisiä takkeja tuotenumeroilla 10881, 10760, 14165 ja 11113.

Takin helmassa oleva pitkä nauha voi tarttua kiinni esimerkiksi liikennevälineisiin tai ovien väliin, ja aiheuttaa loukkaantumisvaaraa lapselle.

Kuluttajia kehotetaan poistamaan tuote käytöstä välittömästi ja olemaan yhteydessä takin ostopaikkaan.

– Yrityksen mukaan tuotteen hankkineet asiakkaat voivat myös itse poistaa nauhan. Yritys antaa lisätietoja toimintaohjeista, tuotteen aiheuttamasta vaarasta sekä jälleenmyyntipaikoista. Mahdollisessa ongelmatilanteessa kuluttajansuojan osalta ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta, Tukes neuvoo sivuillaan.

Tuotetta on myyty verkkokaupassa. Tarkemmat tiedot palautusmenettelystä löytyvät yrityksen verkkosivuilta.

