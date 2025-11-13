”Oppositiossa pelottaa, että se talouskasvu kuitenkin tulee”

Eduskunnan torstaisella kyselytunnilla kokoomuksen Timo Heinonen kysyi työministeri Matias Marttiselta (kok.), millaisena tämä näkee työllisyyden tulevaisuuden ja onko toivoa jo näkyvissä.

– Taitaa oppositiossa osa jo nukkuakin huonosti, kun pelottaa, että se talouskasvu sieltä kuitenkin tulee, Timo Heinonen arveli.

– Tällaista synkistelyä olemme täällä saaneet kuunnella jo pitkään, mutta toivoa on näkyvissä. Talouskasvu on käynnistymässä ja vauhdittumassa. Pehmeät mittarit, yrittäjien luottamus ja kuluttajien luottamus, ovat kohentuneet. Yritykset eivät enää, arvoisa oppositio, teidän tapaanne synkistele.

– Kyselyt ja tunnelmat ovat näitä pehmeitä mittareita, mutta kovissa mittareissa esimerkiksi bkt:ssä, joka mittaa toki aina mennyttä, nyt elokuun muutos oli kyllä positiivinen viesti. Se näytti jo parempaa tälle syksylle ja tulevalle vuodelle. Ostovoima korjaantuu edellisen hallituksen montusta, ja työn verotusta kevennetään ensi vuonna historiallisella tavalla painottaen pieni- ja keskituloisia, Heinonen jatkoi.

Työministeri Matias Marttinen sanoi miettivänsä tilannetta, kun suomalaiset katsovat eduskunnan keskusteluita.

– Onko todella niin, että Suomen lasi on puoliksi tyhjä vai puoliksi täynnä. Jos on kyse oppositiosta, niin tällä pelottelulla, hyvät kansanedustajat, se kasvu ei kyllä taatusti lähde liikkeelle, Matias Marttinen sanoi.

Jos taas katsotaan faktoja, niin ministerin mukaan ”me tiedämme sen, että ostovoima kehittyy tällä hetkellä erittäin merkittävällä tavalla. Verotuksen keventäminen tukee sitä”.

– Se antaa taas vastaavasti mahdollisuutta ja laajentaa sitä, että esimerkiksi palvelusektoreille voi syntyä taas uusia työpaikkoja. Pk-kentän näkymä tulevaisuuteen on vahvistunut, ja se taas indikoi sitä, että yhä useammat yritykset haluavat investoida tähän maahan, Matias Marttinen sanoi.

– Me teemme kaiken voitavan, jolla helpotetaan vaikka rahoituksen saatavuutta, me uudistetaan työmarkkinoita, kevennetään normitusta, jotta taas vastaavasti kaikki yritykset voivat kehittää toimintaansa tässä maassa. Tätä viestiä ja tätä työtä me jatkamme.