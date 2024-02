OP:n pääjohtaja TS:lle: Suomalaisilla on hyvät taloustaidot

OP:n pääjohtaja Timo Ritakallion mukaan suomalaisten taloustaidot ovat kehittyneet positiiviseen suuntaan.

Turun Sanomien haastattelussa Ritakallio sanoo, että suomalaiset ovat hyvin vastuullisia lainojen lyhentämisessä. Moni on hänen mukaansa pyrkinyt lyhentämään lainoja jopa etupainotteisesti.

Ritakallion mukaan yhä useampi on myös kiinnostunut sijoittamisesta ja tavoitteellisesta säästämisestä.

– Se on mukavassa kasvussa. Sellaisia kuukausisäästäjiäkin on 650 000, jotka säästävät joka kuukausi sijoitusrahastoihin. Keskimääräinen säästösumma on pyörinyt 70–80 eurossa. Nuorimmalla ikäluokalla se pyörii ehkä 40 eurossa. Ensin se ei kuulosta isolta, mutta pikkuhiljaa niistä kertyy hyviä potteja, hän kertoo Turun Sanomille.

Ritakallion mukaan terveysvakuutusten suosio on noussut merkittävästi. Hän arvioi syyksi ihmisten varautumista terveydenhuollon kriisiin. Lisäksi ihmiset ovat Ritakallion mukaan suhtautuneet terveyteensä vakavammin koronapandemian jälkeen.

Kuitenkaan pankkien tilastoissa ei Ritakallion mukaan näy pankkien ulkopuolelta otetut pikavipit, mikä vääristää niin yksityis- kuin yritysasiakkaita koskevia tilastoja.