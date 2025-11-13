OP:lta kova ennuste: Suomi-osakkeet tuottavat ensi vuonna yli 11 prosenttia

OP:n asiantuntijat odottavat osakkeiden tuottavan ensi vuonna yli kymmenen prosenttia, selviää OP:n tuoreesta Sijoitussuunnitelma 2026 -julkaisusta.

Hyvää tuottoa selittää erityisesti yritysten vahva tuloskunto ja tuloskasvu. Eri maantieteellisistä osakemarkkinoista Suomen sekä kehittyvien maiden osakemarkkinoiden odotetaan tuottavan eniten: 11,3 prosenttia talouden perusskenaariossa. Tämä tuotto-odotus on korkeampi kuin Yhdysvaltain osakemarkkinoilla, jolle odotetaan 10,2 prosentin tuottoa.

– Analyytikoiden ennusteet ensi vuoden tuloskasvulle ovat globaalisti yli kymmenen prosenttia. Tänä vuonna osakkeiden nousua on selittänyt varsinkin Euroopassa ja Suomessa osakkeiden arvostustasojen nousu. Vaikka Pohjois-Amerikkaan verrattuna Euroopan osakkeet ovat yhä edullisia, on niissäkin arvostus omaan historiaansa nähden kireä. Odotamme arvostuksen hieman laskevan ensi vuonna, mikä vähentää osakkeiden tuottoa, OP:n päästrategi Lippo Suominen sanoo tiedotteessa.

Kokonaisuudessaan ensi vuodesta odotetaan hyvää sijoitusvuotta. Taustalla ovat kevyt raha- ja finanssipolitiikka sekä vakaassa kasvussa pysyvä kulutus, jotka saavat talouden kasvuun.

– Takana on jo monta vahvaa tuottovuotta, mutta markkinoiden nousukaudet eivät kuole pitkään ikään, vaan laskumarkkinoihin tarvitaan syy. Useimmiten nousukausi on päättynyt maailmanlaajuiseen taantumaan, mutta tällä hetkellä taantumariskit ovat aisoissa, Suominen sanoo.

Maailman talouskasvun odotetaan ensi vuonna tasaantuvan tämän vuoden kolmen prosentin tasolle. Samalla kasvu laaja-alaistuu sekä maantieteellisesti että eri toimialoille. OP:n näkemyksen mukaan taloutta tukevat erityisesti vakaassa kasvussa pysyvä kulutus ja hyvät työmarkkinat.

– Samaan aikaan valtiot ja keskuspankit pitävät talous- ja rahapolitiikkansa taloutta elvyttävänä. Yhdysvaltain asettamat tullit rajoittavat talouskasvua, mutta eivät katkaise kasvunäkymiä, kun niiden kanssa sopeudutaan elämään, Suominen sanoo.

OP myös mallinsi, millaisia tuottoja olisi luvassa, mikäli ajautuisimme ensi vuonna taantumaan tai toisaalta talous kehittyisi erittäin vahvasti.

– Kun odotukset ovat markkinoilla melko korkealla, johtaisi taantuma vääjäämättä kovaan laskuun riskisimmillä sijoitusmarkkinoilla, ja valtionlainat tuottaisivat parhaiten. Jos taas ensi vuonna vältetään karikot, ja luottamuksen paraneminen siivittää taloutta vahvan skenaarion mukaiseen kovaan vetoon, olisivat osakkeiden ja yrityslainojen tuotot erinomaisia. Valtionlainoissa puolestaan painuttaisiin tappiolle, Suominen arvioi.