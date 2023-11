Opettaja Ylelle: Juutalaiset oppilaat piilottavat Daavidin tähti -korujaan julkisilla paikoilla

Euroopassa lisääntynyt antisemitismi eli juutalaisvastaisuus pelottaa niin paljon, että moni juutalainen oppilas on piilottanut Daavidin tähti -korunsa julkisilla paikoilla. Lisääntyvästä pelosta kertoo Helsingin juutalaisen yhteiskoulun opettaja Daniel Weintraub Ylelle.

Hänen mukaansa koulu on joutunut myös kiristämään turvatoimiaan.

– Koulu ei ole tehnyt ulkopuolelle suuntautuvia vierailuja. Aikaisemmin liikuntatunnit on pidetty kunnon liikuntapaikoissa. Nyt kaikki on pidetty koulun sisällä, eli emme ole poistuneet minnekään ryhmänä. Myös seurakunnan tilaisuuksia on peruttu, Weintraub kertoo.

Ylen mukaan Helsingin juutalaisessa koulussa ja seurakunnassa on totuttu tiukkoihin turvajärjestelyihin. Seurakunta on jo pitkään saanut uhkaavia sähköpostiviestejä, sen julkisivua on töhritty ja portin yli on heitetty tavaroita.

Weintraubin mukaan eniten koulua pelottavat yksittäisten henkilöiden tekemät väkivaltaisuudet.

– Pelkäämme ennen kaikkea yksinäisiä susia, jotka ovat siis ympäri maailmaa viimeisten 20–30 vuoden aikana olleet niitä, joita on mahdotonta ennustaa.

Pelko lisääntyvästä juutalaisvastaisuudesta on saanut oppilaat peittämään juutalaisuutensa julkisilla paikoilla.

– Meillä on paljon varsinkin Israel-taustaisia oppilaita ja perheitä, jotka sanovat välttävänsä esimerkiksi heprean käyttöä tietyissä tilanteissa, esimerkiksi kauppakeskuksissa. Varsinkin, jos lähellä on maahanmuuttajaväestöä.