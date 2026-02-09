Verkkouutiset

Viime vuonna operaattorit, pankit ja viranomaiset ottivat käyttöön uuden yhteistyömallin. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Operaattori torjui yli 8,5 miljoonaa huijausyritystä

  • Julkaistu 09.02.2026 | 16:05
  • Päivitetty 09.02.2026 | 16:05
  • Huijaus
Nettiliikenne huijaussivustoille voidaan sulkea aiempaa nopeammin.
DNA:n mukaan huijausyritysten määrä on pysynyt korkealla.

– Vuoden 2025 huijausten teemoissa näkyivät tietovuodot ja niiden hyödyntäminen. Huijausten uhrit menettivät merkittäviä summia, vaikka operaattorit ja pankit tekivät paljon vahinkojen vähentämiseksi, DNA:n petostentorjuntapäällikkö Ilkka Tuominen kertoo tiedotteessa.

DNA kertoo torjuneensa miljoonia huijausyrityksiä.

– Estimme DNA:lla yli 8,5 miljoonaa huijausyritystä eli huijauspuhelua ja huijaustekstiviestiä viime vuoden aikana.

Tuomisen mukaan huijarit personoivat yhteydenottojaan ja muokkaavat huijausten sisältöä tietovuotojen teemojen lisäksi eri sesonkien ja juhlapäivien mukaan, mikä edellyttää vastaanottajalta valppautta.

– Salasanoja ja pankkitunnuksia ei saa luovuttaa eteenpäin, ja viestien lähettäjät ja linkit on tunnettava ennen klikkaamista. Kannattaa myös huomioida, että huijarit hyödyntävät pinnalla olevia ilmiöitä kuten veronpalautuspäiviä, alennusmyyntejä tai lähenevää ystävänpäivää. Lahjasesonkien verkkokauppa- ja pakettiliikenne saa huijaritkin aktivoitumaan, Tuominen muistuttaa.

Viime vuonna operaattorit, pankit ja viranomaiset ottivat käyttöön uuden yhteistyömallin. Sen myötä myötä DNA, Elisa ja Telia pystyvät estämään liikenteen huijaussivuille pankkien keräämän datan perusteella huomattavasti nopeammin kuin aiemmin. Yhteistyö vaikeuttaa huijareiden toimintaa.

– Yhteistyön ansiosta pystymme katkaisemaan liikenteen huijaussivustoille erittäin nopeasti emmekä joudu odottamaan palvelinten ylläpidon puuttumista sivujen toimintaan. Näin voidaan vähentää torjunnan läpi päässeiden viestien haitallisuutta, kertoo Tuominen.

