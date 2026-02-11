OP Pohjola teki historiansa toiseksi parhaan tuloksen – näin paljon bonuksia maksettiin

OP Pohjolan viime vuoden loka-joulukuun liikevoitto kasvoi 554 miljoonaan euroon, kun se edellisvuoden vertailukaudella oli 538 miljoonaa euroa.
Koko viime vuonna yhtiön liikevoitto laski vertailukaudesta 9 prosenttia 2269 miljoonaan euroon, mikä on silti yhtiön historian toiseksi paras tulos.
Korkokate laski viime vuonna 12 prosenttia (2372 miljoonaan euroon) laskeneiden markkinakorkojen seurauksena. Vakuutuspalvelutulos kasvoi puolestaan 23 prosenttia 236 miljoonaan euroon.
Kaikkiaan yhtiön asiakasliiketoiminnan tuotot eli korkokate, vakuutuspalvelutulos ja nettopalkkiotuotot laskivat viime vuonna 8 prosenttia 3419 miljoonaan euroon edellisvuoden vertailukauden 3703 miljoonasta eurosta.
OP Pohjolan sijoitustoiminnan tuotot kasvoivat 16 prosenttia 659 miljoonaan euroon.
Luottokanta kasvoi 2 prosenttia 100,4 miljardiin euroon ja talletukset 4 prosenttia 80,9 miljardiin euroon.
Yhtiön mukaan OP-bonuksia kertyi omistaja-asiakkaille kokonaisuudessaan viime vuonna 327 miljoonaa euroa.
Osuuspankkien rakennekehitys kiihtyi vuoden 2025 aikana, kun OP Pohjolaan kuuluvien osuuspankkien määrä laski 93:sta 54:ään.
– Epävarmassa toimintaympäristössä OP Pohjola ylsi erinomaiseen tulokseen. Kaikki kolme segmenttiämme menestyivät hyvin vuonna 2025. Erityisen hyvin menestyi Yrityspankki, jonka liikevoitto kasvoi 10 prosenttia 571 miljoonaan euroon, pääjohtaja Timo Ritakallio kommentoi yhtiön tilinpäätöstiedotteessa.