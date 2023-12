Onko tämä Venäjän tv:n oudoin Suomi-viritys? Nyt isketään joulupukkiin

Venäläinen propagandakoneisto iskee nyt joulupukkiin. Kansanedustaja, kenraalimajuri evp. Pekka Majurin viestipalvelu X:ssä jakamalla propagandavideolla väitetään Naton sotilaiden tarkastavan joulupukin henkilöllisyystodistusta.

Videolla näkyy lumipukuisia sotilaita tervehtivä, punaiseen nuttuunsa pukeutunut joulupukki. Henkilöllisyystodistus väittää pukin asuvan Pohjoisnavalla, mutta videolla korjataan pukin asuvan Suomessa. Videolla väitetään myös, että suomalaiset olisivat tuohtuneita tapahtuneesta virheestä, ja että asia olisi paisunut kansainvälisen skandaalin mittoihin.

Tämän jälkeen videolla kerrotaan, kuinka suomalaisille opetetaan Naton tarkastavan ihmisten henkilöllisyystodistuksia sekä määrittävän, missä heidän tulisi asua.

These people need help, big time.

But nice to see that there at least one thing where we can agree. Santa Claus really lives in Finland.

And think about it guys. Who would build his entire operation on a ice block that is melting? Santa is too clever to do a mistake like that. https://t.co/HB0nxkCqiK

— Pekka Toveri (@PToveri) December 23, 2023