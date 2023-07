Onko Suomen sosiaaliturva heikko? ”Usein toistettava väite ei pidä paikkaansa”

– Sosiaaliturvan uudistaminen on vaikeaa. Mutta usein toistettava väite Suomen matalasta perusturvasta ei pidä paikkaansa, kommentoi Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju Twitterissä.

Kangasharju viittaa Helsingin Sanomien tänään julkaistuun pääkirjoitukseen, jonka mukaan ”valmiiksi liian niukasta on paha ottaa lisää”.

Pääkirjoitus on otsikoitu ”Hallituksen leikkaukset osuvat köyhiin monelta suunnalta” ja se muistuttaa, että Suomi sai viimeksi Sanna Marinin (sd.) hallituksen aikana moitteet Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitealta siitä, että perusturvan taso on liian alhainen.

– Huono sijoitus kansainvälisessä vertailussa perustuu omituiseen tulkintaan siitä, mitä tukia kuuluu perusturvan piiriin, Kangasharju sanoo.

Syitä, miksi Suomi on vuosien mittaan ollut niin usein Euroopan neuvoston syynissä perusturvan tasostaan, on eritelty THL:n blogikirjoituksessa, joka on vuodelta 2019.

– Komitean tavassa arvioida Suomen perusturvan riittävyyttä on parantamisen varaa, blogikirjoitus toteaa.

Kansainvälinen vertailu on vaikeaa jo järjestelmien erojen vuoksi ja toinen haaste liittyy riittävän tason määrittelemiseen, kun mailla on isoja elintasoeroja. Suomen täydentäviä tukia ei otettu laskelmassa huomioon, vaikka valtaosa työmarkkinatuen saajista täydentää toimeentuloaan asumistuella ja pienituloisin osa myös toimeentulotuella.

Lisäksi kun perusturvan riittävyyttä tarkastellaan sillä, minkä prosenttiosuuden se muodostaa maan mediaanitulosta, tämä ei kerro juurikaan tulotason mahdollistamasta elintasosta.

– Perusturvan riittävyyden arvioinnin mukaan Suomen perusturva on eurooppalaisessa vertailussa keskiarvon yläpuolella, toteaa sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Liisa Siika-Aho twiittivastauksessaan Kangasharjulle.