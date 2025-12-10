Onko sinulla tämä valonheitin? Poista käytöstä heti, sähköiskun vaara

Puuilo-tavarataloissa myynnissä ollut LED-valonheitin vedetään myynnistä siinä ilmenneiden turvallisuuspuutteiden takia. Asiasta kertoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Takaisinvedon syynä on se, että tuote ei täytä sille asetettuja turvallisuusvaatimuksia. Tuote voi aiheuttaa käyttäjälleen sähköiskun vaaran.

Kuluttajia kehotetaan poistamaan tuote käytöstä välittömästi.

– Jos sinulla on tämä tuote, saat yritykseltä lisätietoja toimintaohjeista, tuotteen aiheuttamasta vaarasta tai sen vaatimustenvastaisuudesta sekä jälleenmyyntipaikoista. Mahdollisessa ongelmatilanteessa kuluttajansuojan osalta ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta, Tukes neuvoo.

Tuotteen myynti on lopetettu viranomaisen yhteydenoton jälkeen.