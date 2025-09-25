Verkkouutiset

Tätä jumppapalloa ei ole turvallista käyttää. TUKES

Onko sinulla tämä kuntoiluväline? Vakava terveysriski

  • Julkaistu 25.09.2025 | 13:45
  • Päivitetty 25.09.2025 | 13:45
  • Takaisinvedot
Jumppapallosta löytyi vaarallisia aineita.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) varoittaa vaarallisesta jumppapallosta.

Kyseessä oleva tuote on Future TT Sport jumppapallo 75 cm. Tuote sisältää ftalaattia yli sallitun määrän. Kyseessä oleva ftalaatti on luokiteltu lisääntymiselle vaaralliseksi aineeksi.

Tukesin mukaan puute koskee tuotetta, jonka erätunnus on 02/2024.

Kuluttajia kehotetaan lopettamaan tuotteen käyttö ja olemaan yhteydessä tuotteen myyjään. Tuotetta on myyty Tokmannin verkkokaupassa ja myymälöissä.

– Jos sinulla on tämä tuote, saat yritykseltä lisätietoja toimintaohjeista, tuotteen aiheuttamasta vaarasta tai sen vaatimustenvastaisuudesta. Mahdollisessa ongelmatilanteessa kuluttajansuojan osalta ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta, Tukes ohjeistaa.

