”Onko SDP:lle tärkeintä varjella puoluetta mainehaitalta?”

Kokoomuksen kansanedustajat kummastelevat viestipalvelu X:ssä kansanedustaja Piritta Rantasen (sd.) kommenttia, jossa hän syyttää mediaa lausuntojen vaatimisesta samalla sekunnilla moneen asiaan.

Rantasen mukaan media vaatii SDP:ltä välitöntä reagointia, vaikka STT ei ole oikaissut virheellisiä kirjoituksiaan SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen toiminnasta. Rantanen sanoo tämän vaikeuttavan sosialidemokraattien eduskuntatyöskentelyä.

STT uutisoi alun perin Tuppuraisesta otsikolla ”Useat demarilähteet syyttävät SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajaa epäasiallisesta käyttäytymisestä: ”Nöyryyttää ja nolaa ihmisiä julkisesti”. Artikkelissa väitettiin Tuppuraisen avustajien vaihtuneen ja jääneen jatkuvasti sairaslomalle, mikä ei kuitenkaan pitänyt paikkansa.

– Vastausta odotetaan yhä. Virheelliset väitteet Tuppuraisesta ja avustajista haittaa SD-eduskuntaryhmän toimintaa, Rantanen harmittelee.

STT julkaisi myöhemmin perjantai-iltana korjauksen jutun sisällöstä.

Kokoomusedustajia Rantasen kommentointi silti ihmetyttää. Tere Sammallahti kysyykin, mikä sosialidemokraattien prioriteetti on.

– Tympeä tuo riippumaton media, kun eivät kumarra demareiden kruunupäitä, Sammallahti veistelee.

– Onko demareille tärkeämpää varjella puoluetta sen sisäpiirin peittelemän häirintäkulttuurin aiheuttamalta mainehaitalta kuin ratkaista paljastunut häirintäongelma ja pyytää uhreilta anteeksi?

Sinuhe Wallinheimo taas muistuttaa, että median jatkuva kyseenalaistaminen ja painostaminen eivät vahvista demokratiaa. Hän painottaa, että vapaa ja riippumaton media tarvitsee työrauhan – myös poliittisen paineen keskellä.

– Toivottavasti tämä osattaisiin ymmärtää kaikissa puolueissa, Wallinheimo toivoo.

