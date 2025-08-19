Onko sanahelinän taustalla etupiirijaon ajatus?

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) pohtii blogissaan Washingtonin huippukokouksen seurauksia.

Euroopan keskeiset johtajat tapasivat Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Valkoisessa talossa. Heinonen näkee, että tapaamisessa saatiin aikaan paljon hyvää.

– Ehkä tärkein viesti tässä tilaisuudessa oli se, että Ukraina, Yhdysvallat ja EU toimivat yhdessä. Myös aivan keskeistä oli se, että maat pääsivät sopuun Ukrainalle annettavista turvatakuista, Heinonen kirjoittaa.

Kansanedustajan mukaan turvatakuut tarkoittaisivat sotilaiden lähettämistä Ukrainaan. Suunnitelmiin tarvitaan hänen mukaansa mahdollisimman nopeasti konkretiaa.

– Puhutaan siis vain päivien aikaikkunasta ja tärkeää on, että myös Yhdysvallat kertoivat olevansa tässä kokonaisuudessa mukana.

Heinonen muistuttaa, että myös Venäjä on vaatinut omia turvatakuita.

– Mitä ne tosiasiallisesti tarkoittaisivat on vielä epäselvää, mutta uskoisin, että tämän sanahelinän taustalle on piilotettu jonkinlainen etupiirijakoajatus. Mitä nykyisten Nato-maiden kohdalla tämä tarkoittaisi on myös avointa? Pahimmillaan ehkä jopa joidenkin asejärjestelmien rajaamista pois osasta Nato-maista. Ei kai sentään?

Venäjän miehittämien alueiden tulevaisuus on kansanedustajan mukaan edelleen kysymysmerkki. Heinonen painottaa, että länsimaat eivät saa kävellä Ukrainan ylitse asiassa.

– Tämä ei tule olemaan helppoa eikä varmastikaan myöskään reilua, mutta voi hyvin olla, että rauhan saamiseksi välttämätöntä.

– Alleviivaan kuitenkin sitä, että tämän ratkaisun voi tehdä vain ja ainoastaan Ukraina ja jos maa ei tähän päädy, niin meidän tulee jatkaa sen tukemista puolustussodassa ja myös osaltaan lisätä pakotteita Venäjälle.