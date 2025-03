Onko lompakossasi tämä kolikko? IL: Arvo tuhansia euroja

Vuonna 2007 painettu kahden euron kolikko voi olla tuhansien eurojen arvoinen. Asiasta kertoo Iltalehti.

Kyseessä on juhlakolikko, jonka kääntöpuolella on näyttelijän ja Monacon ruhtinattaren Grace Kellyn (1929–1982) kuva. Juhlaraha painettiin Monacon prinssi Rainerin vaimon kuoleman 25. vuosipäiväksi.

Keräilijöiden keskuudessa kyseisen kolikon arvo pyörii tänä päivänä jopa tuhansissa euroissa. Alankomaalaisessa verkkokaupassa sen myyntihinta nousi 4 795 euroon.

Suomen numismaattisen yhdistyksen (SNY) Janne Söderholm kertoo IL:lle, että kolikon arvokkuus johtuu sen harvinaisuudesta. Keräilijöiden keskuudessa haluttua kolikkoa painettiin ainoastaan 20 001 kappaletta.

Söderholmin mukaan kyseinen kahden euron kolikko on eurorahoista arvokkain ja suhteessa harvinaisin. Hänen mukaansa kyseessä ei silti ole mitenkään poikkeuksellinen löytö ja kolikkoa on tarjolla Suomen numismaattisen yhdistyksen huutokaupoissa säännöllisesti. Kotimaisissa huutokaupoissa kolikon myyntihinnat ovat jääneet pienemmiksi. Söderholmin mukaan SNY:n huutokaupassa kyseinen kolikko on kaupattavana 2 100 euron lähtöhinnalla. Hän arvioi lopullisen myyntihinnan asettuvan noin 2 300 euroon.

Myös muista kahden euron kolikoista maksetaan merkittäviä summia. Niistä maksettavat summat ovat kuitenkin huomattavasti pienempiä kuin Grace Kelly-kolikosta maksetut summat.

