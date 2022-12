Onko kaikki tehty, jotta kiertäviä sähkökatkoja ei tule?

Eduskunnan kyselytunnilla kokoomuksen Heikki Autto totesi hallituksen riidelleen viime aikoina paljon, mutta nyt pitäisi keskittyä ongelmien ratkaisemiseen. Hänen mukaansa tänään sähkö maksaa yli 40 senttiä kilowattitunnilta.

– Moni pohtiikin juuri tätä kysymystä, kuinka rahat riittävät, kun pakkaset pian tulevat. Samoin huolestuneena seurataan, riittääkö sähköä ylipäätään. Hallitus on toki esittänyt näitä ministerin esittelemiä tukitoimia, mutta ne eivät poista sitä tosiasiaa, että monien sähkölaskut ovat tukien jälkeenkin moninkertaiset, Heikki Autto sanoi.

– Hallituksen riitelyä seuratessa nousee mieleen kysymys, ehtiiköhän hallitus huomioida näitä arjen asioita ja ymmärtääkö hallitus, että monet suomalaiset ovat todella joutumassa aivan kohtuuttomaan tilanteeseen. Kysynkin energiaministeri (Mika) Lintilältä, mitä uusia lisätoimia hallitus aikoo vielä tehdä, etteivät sähkölaskut kasva kohtuuttomiksi. Voiko ministeri valaehtoisen varmasti sanoa tässä eduskunnan edessä, että kaikki mahdollinen on tehty, jotta kiertäviltä sähkökatkoilta talven paukkupakkasilla vältytään, hän kysyi.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) vastasi omalla sektorillaan olleen niin paljon ongelmia, ”ettei tässä ole riitelemään ehtinyt”.

– Kyllä voin senkin sanoa, että tullaan tekemään kaikki ne toimet, joilla pidetään hinta niin alhaisena kuin se on mahdollista. Meillä taitaa nyt viimeisimpänä olla Meri-Porin kivihiilivoimala otettu käyttöön, ja tällä hetkellä me ei oikeastaan pystytä lisää tehoja saamaan — lähinnä vesivoiman jatkopuolelta, eli tätä tällä hetkellä tutkitaan, Mika Lintilä sanoi.

– Sen voin kyllä sanoa, että ensi talvi ja seuraava talvi tulevat olemaan huomattavasti kalliimpia energiamarkkinoilla kuin edelliset talvet.

Heikki Autto ihmetteli, miksei hallitus ole antanut markkinoille selvää viestiä, että ydinvoiman lisärakentaminen on tervetullutta. Hän toivoi Ruotsin tavoin uutta vaihdetta myös pienydinvoimaloiden kehittämisessä.

– Kyllä markkinoille ja yrityksille on annettu erittäin selkeä viesti, että me olemme hyvin avoimia uusille ydinvoimahankkeille, mutta valitettavasti näyttää, että tällä hetkellä ei ole investoijaa, jolla olisi se seitsemän kahdeksan miljardia rahaa, Mika Lintilä vastasi.

Kokoomuksen ryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen kertoi käyneensä suuren suomalaisen sähköverkkojakelijan ohjaamossa, jossa ”kovasti aika huolestunein ilmein” mietittiin listoja energiavirastolle siitä, mitä alueita katkaistaan sähköistä irti missäkin järjestyksessä.

– Ihmettelivät siellä, miksi tämä tehdään näin, kun meillä on sadoissatuhansissa käyttöpaikoissa, sähkölämmitteisissä taloissa, etäohjattavat releet, jotka hyvin pienillä muutoksilla voitaisiin toteuttaa niin, että suoraan verkkoyhtiön ohjauksella sähkölämmitykset voidaan muutamaksi tunniksi keskeyttää silloin kun tulee tehopula. Tätä ei juurikaan edes talossa huomaisi, verrattuna siihen, että me ajetaan parin tunnin sähkökatko alueelle, mistä tulee kaikkien arvioiden mukaan valtavat kustannukset, ja se on aika tuntematon tie, Kai Mykkänen sanoi.

Mykkänen kysyi, mitä ministeri on tehnyt tänä syksynä tämän ihmisten kannalta helpomman keinon edistämiseksi.

Ministeri Lintilä vakuutti releiden olevan tuttu aihe toimijoille. Nopeaan tilanteeseen ei hänen mukaansa pystytä reagoimaan.

– Ehkä tässä on tullut vähän sellainen kuva, että yhtäkkiä tulee sähkökatko ja kaikki on pimeänä. Meillä on hyvin selkeä järjestelmä. Me ollaan nimittäin koko ajan oltu, vuodesta 2016 ainakin, taitaa olla jo vuodesta 2012, siinä tilanteessa, että meidän maksimikulutus ja tuotto ovat reilusti erillään toisistaan, eli tämä ei ole mikään uusi tilanne, Lintilä totesi.

– Meillä on kolmiportainen järjestelmä siinä. Siinä vaiheessa kun Fingrid havaitsee ensimmäiset havainnot, että sähkö voi loppua, mikä tapahtuu vuorokautta aikaisemmin, tulee ennakkovaroitus. Sen jälkeen tulee seuraavassa vaiheessa varoitus, ja sitten jakeluyhtiö ottaa yhteyden, että nyt alueella tulee näille alueille sähkökatko, onko se sitten tunnin tai kahden. Mutta se ei tule tapahtumaan yllättäen vaan informoituna.

Kansanedustaja Sanni Grahn-Laasosen (kok.) mukaan on syntynyt vaikutelma, ettei Lintilän työ- ja elinkeinoministeriö riittävästi toimi ongelmatilanteiden ehkäisemisen ratkaisujen hyväksi.

– Eikä varsinkaan mieti ihmisten näkökulmaa, siis sähkön hintoja. Tosiasia ja tilannehan on, että ihmiset eivät tule tänä talvena selviämään omista sähkölaskuistaan. Määräaikaiset sähkösopimukset päättyvät, ja uudet hinnat yllättävät pienituloiset ihmiset, eläkeläiset ja yksinasujat. Omakotitaloissa varsinkin eletään tosi kovia aikoja, ja lapsiperheissä, joiden arjessa näkyvät myöskin ruuan kallistuminen ja asuntolainojen nousevat korot, Sanni Grahn-Laasonen sanoi.

Mika Lintilä vastasi Grahn-Laasoselle näin:

– Edustaja edellisenä ministerinä kyllä varmasti tietää, että kyllä se kansan viesti tulee sinne ministerille asti ja ministeriön valmisteleville virkamiehille. Eli pidän aikamoisena vähättelynä, kun sanotte, että te ette tiedä, mitä kansassa tapahtuu. Kyllä me tiedetään erittäin hyvin, ja ihan yhtä kipeästi se koskee, ministeri Lintilä totesi.