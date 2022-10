Onko hallituksella yksi linja?”Te täälläkin puhutte ristiin.”

– Meidän mielestämme tärkeä metsäpolitiikka pitää olla meidän omissa kansallisissa käsissämme. Ja EU-toimet, jos niitä tehdään, niiden pitää olla kohtuullisia, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo totesi puolueensa linjasta ennallistamisasetuksessa.

– Niiden pitää olla kohtuullisia myös silloin, kun tärkeää monimuotoisuutta suojellaan.

Orpo teroitti, että ”nyt on kyse hallituksen kannasta”. Hänen mukaansa maan hallituksen kannan muodostuksessa meni viikkokausia.

– Sinä aikana menetettiin se mahdollisuus, jonka Ruotsi käytti, kun Ruotsi ilmoitti komissiolle että metsäasiat ovat omissa käsissä. Kesti viikkoja. Ja nyt viime päivien näytelmä jossa hallitus on täällä eduskunnassa riidellyt, hallituspuolueet ovat eri mieltä, pääministeripuolue ja keskusta tukevat kokoomuksen kantaa, vasemmistoliitto ja vihreät ovat eri mieltä – onhan tämä erikoinen näytelmä.

– Koska kyse on miljardien kysymyksestä Suomelle, niin pitäähän hallituksella olla kanta, jotta voitte ajaa Suomen asiaa. Kysynkin pääministeriltä: onko hallituksella yksi kanta, ja mikä se on?, Orpo kysyi.

Pääministeri ja SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin vastasi, että hallituksella on ”tiukka” kanta, joka on eduskuntaan toimitettu.

Hänen mukaansa sitä voi eduskunta entisestään tiukentaa. Marinin mukaan asetus koskettaa myös Ruotsia.

– Suomen linja on ollut se, että me pyrimme vaikuttamaan tähän sisältöön kaikin mahdollisin keinoin. Hallitus tekee aktiivisesti virkamiestasolla, ministeritasolla, ja myös minä olen puhunut tästä asiasta useaan otteeseen muun muassa komission puheenjohtajan kanssa, Sanna Marin sanoi.

Pääministerin mukaan lopulta voidaan aina myös tehdä se harkinta ja arvio, äänestetäänkö kokonaisuutta vastaan.

Vihreä ympäristöministeri Maria Ohisalo ja keskustan ryhmäjohtaja Eeva Kalli huomauttivat kyselytunnilla kokoomuksen ”kaksista rattaista” europarlamentissa.

Petteri Orpon mukaan ”kyse on nyt siitä, että tämä kokonaisuus jonka komissio on esitellyt, on Suomelle kohtuuton”. Jo sen suorat vaikutukset talouteen ovat hänen mukaansa miljardin vuodessa.

– Meidän pitäisi pitää tämä omissa käsissämme, kuten Ruotsi huomautuksellaan pyrkii tekemään. Kun se on omissa käsissä, me voimme jatkaa sitä työtä mitä teemme tällä hetkellä eri luontotyyppien suojelemiseksi. Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Ja me olemme täysillä sitoutuneet siihen työhön, Petteri Orpo sanoi.

– Mutta jos me teemme niin kuin komissio esittää, niin meillä ei ole varaa kuulkaa yhtään mihinkään.

Orpo kysyi uudelleen, tällä kertaa maa- ja metsätalousministeri Antti Kurviselta (kesk.), onko hallituksella yksi linja.

– Se minua edelleen epäilyttää, kun te olette täällä eduskunnassa eri mieltä. Ja täällä kyselytunnillakin puhutte ristiin, Orpo totesi.

Sanna Marin totesi kokoomuksen suunnalta jatkuvasti viitattavan Ruotsiin. Hän kysyi, onko puolueella se käsitys, että ennallistamisasetus ei muka koskisi Ruotsia.