”On vähän epätavallista” – uimavedet ovat paikoin jo lähes 25 astetta

Pintavedet ovat nyt selvästi ajankohdan tavanomaisia lukemia lämpimämpiä. Monilla havaintopaikoilla on jopa yli viisi astetta keskimääräistä lämpimämpää vettä.

Suomen ympäristökeskuksen mittausten mukaan pintavesien lämpötilat ovat maan eteläosan sisävesissä 20–24 astetta, maan keskiosassa 18–24 astetta ja pohjoisessa 11–20 astetta.

– Pintavedet ovat päässeet lämpenemään aurinkoisen ja helteisen korkeapainesään seurauksena. Sää on selvästi lämpimämpää kuin tähän aikaan vuodesta keskimäärin. Se näkyy myös vesien pintalämpötiloissa, toteaa Forecan meteorologi Joanna Rinne blogissa.

Pintavesien lämpötilat ovat lähes koko maassa ajankohdan tavanomaisia lukemia lämpimämpiä. Poikkeama keskiarvosta tavanomaista lämpimämpään suuntaan on 1–8 astetta. Suurimmat eli yli 8 asteen poikkeamat ovat Näsijärvellä Kyrönlahden havaintopaikalla ja Pääjärvellä Lammilla.

Sisävesien korkein lämpötila Suomen ympäristökeskuksen havaintopaikoilla keskiviikkona oli Näsijärven 24,5 astetta, matalin taas Kilpisjärven 10,9 astetta.

– Pintavesien lämpötila seurailee tiiviisti ilman lämpötilan kehitystä ja erityisesti alkukesästä myös tuulisuutta. On vähän epätavallista, että tällaisia keskimääräisen arvon ylityksiä on ennen juhannusta, sillä pintavedet ovat usein lämpimimmillään heinä–elokuussa. Vuosien välillä on toki vaihtelua, ja esimerkiksi vuosina 2020 ja 2021 vesistöjen maksimilämpötila saavutettiin Oulun eteläpuolisissa vesistöissä jo kesäkuun puolella tai heinäkuun puoliväliin mennessä, toteaa Suomen ympäristökeskuksen hydrologi Merja Pulkkanen.

– Tämänhetkisten vesistöennusteiden mukaan pintavesien lämpötilan nousu on hidastumassa tai hieman taittumassa Etelä-Suomen ja keskisen Suomen pintavesissä. Loppuviikon ja viikonvaihteen aikana pintavedet voivat jäähtyä reilulla asteella. Pohjois-Suomessa pintavesien lämpötilat edelleen hieman nousevat viikonvaihdetta kohti mentäessä ja tasaantuvat hiljalleen kuun loppupuolen lähestyessä, Pulkkanen ennustaa.

Myös meriveden lämpötilat rannikoilla ovat 20 asteen molemmin puolin.

– Juhannusviikon sinilevätilanne julkaistaan torstaina perustuen tämän viikon tiistaina ja keskiviikkona tehtyihin havaintoihin. Viime viikolla sinilevätilanne järvillä ja rannikolla oli ajankohdalle tyypillinen: sinilevää oli havaittu vielä melko vähän, joskin sinilevähavainnot kesäkuun alkuun verrattuna olivat jonkin verran lisääntymässä seurantapaikoilla, kertoo Suomen ympäristökeskuksen ryhmäpäällikkö Marko Järvinen.