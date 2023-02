”On tärkeätä, että tänne ei tulla sosiaaliturvan perässä”

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen kysyi eduskunnan kyselytunnilla sujuvasta laillisesta rekrytoinnista Suomeen.

– Ensinnäkin on tärkeätä, että tässä salissa keskustellaan siitä, että tänne ei tulla sosiaaliturvan perässä eikä täällä tapahdu ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä. Nämä ilmiöt pitää pystyä kitkemään, Kai Mykkänen sanoi.

Hänen mukaansa nuo ilmiöt leimaavat ”aivan liikaa sitä työntekijöiden Suomeen muuttoa, jota me aivan väistämättä tarvitsemme, jos edes osalta haluamme hyvinvointivaltion ylläpitää”.

Mykkänen kysyi, eikö hallitus ole valmis tarkastelemaan malleja, joissa sidotaan selkeämmin esimerkiksi pysyvä oleskeluluvan saaminen työ- ja opiskeluhistoriaan lieveilmiöiden poistamiseksi. Samalla vaadittaisiin tiukemmin valvontaa ja seuraamuksia työnantajille, jotka toimivat työehtosopimusten vastaisesti ulkomaisen työvoiman kanssa.

Työministeri Tuula Haataisen (sd.) vastauksen mukaan eduskunnassa parasta aikaa käsittelyssä olevassa ulkomaalaislain muutoksessa on sertifiointi. Sen myötä rehellisillä pelisäännöillä toimivat työnantajat voisivat saada nimensä listaan, eikä jokaisen ulkomailta tulevan rekrytoinnin kohdalla tarvitsisi tarkistaa, onko yritys maksanut palkat ja sosiaaliturvamaksut.

– Tämä olisi julkinen lista, ja jos ei toimi niin kuin pelisäännöt edellyttävät, listalta poistuu, ja se on aikamoinen mainehaitta sitten. Eli kannatan kyllä tätä esitystä, jonka olen tänne eduskuntaan tuonut, ja toivon, että eduskunta sen täältä sitten myös ulos saa, Tuula Haatainen sanoi.

Kokoomuksen Pia Kauma kertoi pari viikkoa sitten saamastaan puhelinsoitosta. Se tuli intialaistaustaiselta ravintolayrittäjältä, joka on yrittänyt saada työntekijöitä omaan yritykseensä, mutta siihen ei ole ollut hakijoita.

– Nyt hän hakee heitä omasta kotimaastaan Intiasta. Hän on saamassa näitä työntekijöitä, ja ongelmana ovat nyt sitten oleskeluluvat. Viime vuonna maaliskuussa haettua oleskelulupaa ei ole vieläkään käsitelty, ja hänelle on luvattu aikaa jo viime vuoden puolella. Nyt sitä on siirretty taas kevääseen, Pia Kauma kertoi.

– Ongelma on se, että vaikka tänne olisi tulijoita näihin avoimiin tarvittaviin työpaikkoihin, niin lupia ei saa. Mitä, hallitus, te aiotte tehdä, jotta nämä lupaprosessit saadaan toimimaan?

Ministeri Haataisen mukaan he ovat merkittävästi nopeuttaneet näiden lupien käsittelyä.

– Se on ollut yksi hallituksen prioriteetti, että emme aseta esteitä. Kun yritys tarvitsee ja rekrytoi ulkomailta, niin sen prosessin pitää olla sujuva. Me olemme digitalisoineet niitä prosesseja. Me olemme muuttaneet käytäntöjä niin, että moneen kertaan ei tarkisteta turhaan asioita, niin että se on sujuvaa.