”On meneillään se kohta, kun bileet ovat ohi”

Eduskunnan budjettipuheenvuoroissa keskiviikkona ihmeteltiin syntynyttä kohua sähkön hintakatosta. Kokoomuksen Marko Kilpi puhui myös valtion ylivelkaantumisesta.

– Siis hallitushan on ottanut 11 miljardia velkaa muuhun kuin koronaan ja Ukrainaan, ja kyllä kohtuuttoman useasti olemme kuulleet tälle velkaantumiselle perusteluksi koronan ja Ukrainan. 11 miljardia muuhun kuin näihin, Marko Kilpi muistutti.

– Muistamme hyvin vaalirahan, jonka hallitus jakoi kunnille sopivasti ennen kuntavaaleja: 1,9 miljardia ylimääräistä tukea — 1,9 miljardia. Se on 1 900 miljoonaa ylimääräistä, se on valtava määrä. Ja aika monessa kunnassa oltiin ihmeissään sen ylimääräisen rahan — mikä tupsahti syliin — kanssa, että mitä ihmettä sille pitäisi tehdä. Melkoista tuhlausta. Tämä vain yhtenä esimerkkinä siitä rahankäytöstä, mitä tässä on ollut meneillään. Nyt ei ole sitten rahaa auttaa ihmisiä, se on todellisuutta.

Kilven mukaan ennen häntä täysistunnossa puhunut vihreiden kansanedustaja ei maininnut eduskunnalle, mistä jaettava raha tulee.

– No, ei mistään. Se olisi taas kerran velkarahaa. Samaan aikaan valtiovarainministeri — siis aivan peräjälkeen — huokaili kunnossa olevan kassan perään. Kertoo aika paljon tästä tilanteesta, millä tavalla rahaan ja velkaan ja vastuullisuuteen suhtaudutaan, Kilpi sanoi.

– Kassa ei ole kunnossa, koska niitä rakenteellisia uudistuksia ei ole tehty, se on vaan näin. Yksinkertaisesti tällä hetkellä on meneillään se kohta, milloinka bileet on ohi ja arki alkanut. Itse asiassa näinhän on ollut jo pitkän aikaa, mutta jostain kumman syystä tämä sama touhu sen kun jatkuu. Käytännössä se tarkoittaa siis sitä, että hallitus tuhlaa ja kansalainen maksaa. Kestämätön tilanne.

Kansanedustajan mukaan kummallisuuteen liittyy se, että SDP toi ratkaisuksi hintakaton – täytenä yllätyksenä muille hallituskumppaneille.

– Vastikään muutama päivä sitten itse pääministeri sanoi, että tällaiset irtiotot eivät saa jatkua — yksikin kerta, niin tämä homma loppuu siihen. Ja nyt sitten pääministerin oma puolue tekee tässä kummallisen irtioton, josta kukaan muu ei tuntunut tietävän yhtään mitään. Kyllä meillä varmaankin on tässä ihan kaikki syy ja oikeus odottaa, mitä nyt tapahtuu. Viimeinen varoitus oli jo annettu, vai oliko se sittenkin vain toiseksi viimeinen varoitus?

Kilven mukaan elämme kummallisia aikoja.

– Kukapa olisi voinut kuvitella, että Suomen kaltaisessa edistyksellisessä hyvinvointivaltiossa sähkö loppuu? Sehän on itsestään selvä perusasia, jota joka kodin seinästä tulee aina ja jatkuvasti. Sen piti olla kuin ilma, mitä hengitetään, ja vesi, jota juodaan, mutta näin ei asia ole.

– Haluatteko te ihan oikeasti lopulta kriisiyttää koko Suomen, haluatteko te ajaa tämän maan täydelliseen kaaokseen? Siihen tämä lopulta vääjäämättä johtaa, jos toimivia ratkaisuja ei ala nopeasti löytymään, Marko Kilpi kysyi.

Kokoomuksen Janne Sankeloa kismitti, että SDP ilmoitti, että sen talouspolitiikan linjaa avataan tarkemmin vasta hieman ennen vaaleja.

– Myöskään pääministerillä, SDP:n puheenjohtajalla, ei ole ollut aikaisemmin halua kertoa SDP:n talouspolitiikan linjasta oikeastaan mitään.

– Tämä on sikäli outoa, kyllähän täällä näitä asioita muistetaan, koska kun on keskusteluja täällä salissa käyty, niin ainakin itse olen kokenut niin, että viimeisen vuoden ajan SDP:n kansanedustajat eivät ole tehneet mitään muuta kuin tivanneet kokoomuksen suuntaan, mikä on kokoomuksen talouspolitiikan vaihtoehto, mikä on sopeuttamistarve ja niin edelleen, ja nyt kun kokoomus on vaihtoehtobudjetissaan selkeästi ilmoittanut, mitä me tavoittelemme Suomen talouden elvyttämisen osalta, niin nyt SDP piileksii perunakellarissa, Janne Sankelo sanoi.

– Tämä on käsittämätöntä ja pääministeripuolueen arvolle täysin sopimatonta. Toivoisin, että täällä olisi joku SDP:n edustaja paikalla, mutta kun ei ole, niin toivon mukaan nyt joku katsoo sieltä tv:n välityksellä ja tulisi tänne kertomaan SDP:n talouspoliittisesta linjasta. Me emme täällä salissa tiedä siitä mitään.