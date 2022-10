Omat kasvot näyttävät paremmalta peilissä kuin kuvassa – miksi?

Monet ovat katsoneet valokuvaa itsestään ja valittaneet, ettei kyseinen otos ole mieluisa tai edes muistuta kohdettaan. Samalla perheenjäsenet tai ystävät ovat mahdollisesti pitäneet kuvaa onnistuneena.

Psychology Today -lehden mukaan ilmiön taustalla on peilien vaikutus. Ihminen on tottunut katsomaan itseään peilistä, jonka heijastama kuva on käännetty versio todellisuudesta. Kasvokuvaan verrattuna esimerkiksi oikea korva vaikuttaa olevan peilissä henkilön vasen korva.

Muut ihmiset ovat puolestaan tottuneet muuhun kuin peilissä näkyvään heijastukseen. Jo 1970-luvulla tehdyissä tutkimuksissa havaittiin, että koehenkilöt pitivät eniten itseään esittävistä peilikuvista. Toiset henkilöt valitsivat parhaiksi alkuperäiset kuvat, joita ei ollut käännetty. Ihmisten arvioitiin suhtautuvan myönteisesti asioihin, joihin he olivat tottuneet.

Psykologian professori Tara Well suosittelee ihmisiä tutustumaan ei-käännettyyn omakuvaansa, jos itseään esittävät kuvat tuntuvat epämieluisilta. Tämä pätee myös kauneusleikkauksia harkitseville.

Erään tutkimuksen mukaan potilaat antoivat omille kasvoilleen huomattavasti paremmat pisteet, kun he tarkkailivat itseään tavallisen peilin kautta. Monet plastiikkakirurgit käyttävät leikkausten suunnittelussa potilaiden kuvia, joiden katsominen voi korostaa kokemusta epäsymmetrioista verrattuna tutumpaan peilikuvaan.

Tottumisvaikutusta voi hyödyntää helposti.

– Voit käyttää valokuvaa matkapuhelimesi taustakuvana tai selata nopeasti monia kuvia itsestäsi. Tämä tarjoaa useita lyhyitä altistuksia ja voi lisätä myönteistä reaktiota kuviin, professori toteaa.